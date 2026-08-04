Спутники зафиксировали большие нефтяные пятна в Черном море в районе Бугазской косы

Краснодарский край

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  • © Скриншот из телеграм-канала «Прозрачный Мир» https://t.me/twrussia/6298
    © Скриншот из телеграм-канала «Прозрачный Мир» https://t.me/twrussia/6298

На спутниковых снимках в районе Бугазской косы обнаружили два нефтяных пятна общей площадью 170 кв. км

3 августа эксперты «Прозрачного мира» сообщили, что радиолокационный снимок Sentinel-1D, сделанный вечером 1 августа, показал загрязнения на поверхности Черного моря в районе Бугазской косы. Как уточнили специалисты, на изображении отчетливо видны два крупных нефтяных пятна.

Первое, площадью около 100 кв. км, расположено напротив Бугазской косы. Второе протянулось вдоль прибрежной зоны — от причалов до середины косы. Его площадь составляет примерно 70 кв. км.

Естественный замор или разлив нефти:

По данным экспертов, на радиолокационных снимках подобные следы проявляются в виде темных участков. Поверхностная пленка или иное загрязнение может сглаживать мелкую ветровую волну, из-за чего морская гладь иначе отражает сигнал спутника. Во время съемки дул северо-восточный ветер 8–10 м/с.

Ранее, 2 августа, эксперты «Прозрачного мира» опубликовали оптические снимки, на которых был виден протяженный дымовой шлейф над акваторией после пожара в районе ППК «Тамань». Радиолокационные же снимки показали другую часть картины — пятна на поверхности моря.

Как писали Юга.ру, в начале июля спутники зафиксировали новую утечку мазута из затонувшего в Керченском проливе танкера «Волгонефть».

Нефть Пожары Разлив нефти Тамань Черное море Экология

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