Спутники зафиксировали большие нефтяные пятна в Черном море в районе Бугазской косы

На спутниковых снимках в районе Бугазской косы обнаружили два нефтяных пятна общей площадью 170 кв. км

3 августа эксперты «Прозрачного мира» сообщили, что радиолокационный снимок Sentinel-1D, сделанный вечером 1 августа, показал загрязнения на поверхности Черного моря в районе Бугазской косы. Как уточнили специалисты, на изображении отчетливо видны два крупных нефтяных пятна.

Первое, площадью около 100 кв. км, расположено напротив Бугазской косы. Второе протянулось вдоль прибрежной зоны — от причалов до середины косы. Его площадь составляет примерно 70 кв. км.