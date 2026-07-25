Планета людей. В Краснодаре пройдет лекция о творчестве Экзюпери

Краснодарский край

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  • © Фото freepik, сайт freepik.com
    © Фото freepik, сайт freepik.com

В Краснодаре филолог расскажет, почему Экзюпери пишет о детстве, но обращается к взрослым (12+)

Культурное пространство «Спутник» анонсировало на 29 июля лекцию «Антуан де Сент-Экзюпери: планета людей». Встречу проведет филолог и руководитель сети книжных клубов для взрослых и детей Анастасия Чернова.

Программа:

  • Почему Экзюпери пишет о детстве, но обращается к взрослым?
  • Почему Роза — это не просто возлюбленная, а испытание любовью?
  • Почему Лис формулирует главную этику отношений?
  • Почему пустыня становится местом встречи с собой?
  • Как нам снова стать людьми на этой планете?

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Антуан де Сент-Экзюпери был не только писателем, но и профессиональным летчиком. Его книги стали отражением его собственных переживаний, размышлений и трагической судьбы.

Литературное наследие Сент-Экзюпери невелико. Роман «Ночной полет» проникнут атмосферой героической работы пилотов почтовой авиации. «Планета людей» — одна из ключевых книг, где автор размышляет о человеке и его месте в мире.

«Маленький принц» — самая знаменитая и переводимая книга писателя. В ней за простой историей о путешествии мальчика скрываются глубокие размышления о смысле жизни, дружбе, любви и ответственности.

Встреча состоится 29 июля в культурном пространстве «Спутник». Подробности можно узнать у организаторов.

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Планета людей. В Краснодаре пройдет лекция о творчестве Экзюпери
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