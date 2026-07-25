Планета людей. В Краснодаре пройдет лекция о творчестве Экзюпери
В Краснодаре филолог расскажет, почему Экзюпери пишет о детстве, но обращается к взрослым (12+)
Культурное пространство «Спутник» анонсировало на 29 июля лекцию «Антуан де Сент-Экзюпери: планета людей». Встречу проведет филолог и руководитель сети книжных клубов для взрослых и детей Анастасия Чернова.
Программа:
- Почему Экзюпери пишет о детстве, но обращается к взрослым?
- Почему Роза — это не просто возлюбленная, а испытание любовью?
- Почему Лис формулирует главную этику отношений?
- Почему пустыня становится местом встречи с собой?
- Как нам снова стать людьми на этой планете?
Антуан де Сент-Экзюпери был не только писателем, но и профессиональным летчиком. Его книги стали отражением его собственных переживаний, размышлений и трагической судьбы.
Литературное наследие Сент-Экзюпери невелико. Роман «Ночной полет» проникнут атмосферой героической работы пилотов почтовой авиации. «Планета людей» — одна из ключевых книг, где автор размышляет о человеке и его месте в мире.
«Маленький принц» — самая знаменитая и переводимая книга писателя. В ней за простой историей о путешествии мальчика скрываются глубокие размышления о смысле жизни, дружбе, любви и ответственности.
Встреча состоится 29 июля в культурном пространстве «Спутник». Подробности можно узнать у организаторов.
Как писали Юга.ру, в Краснодаре 27 июля обсудят творчество Джейн Остен и Эмили Бронте.