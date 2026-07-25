В Краснодаре спустя 3 дня потушили пожар на складе Wildberries
В Краснодаре ликвидировали пожар на территории складского комплекса
25 июля оперативный штаб Кубани сообщил, что в Краснодаре потушили пожар на логистическом комплексе Wildberries. К ликвидации возгорании привлекали 125 человек и 39 единиц техники, в том числе два пожарных поезда и вертолет МИ-8.
Напомним, 22 июля атаке БПЛА подвергся логистический комплекс Wildberries в Краснодаре. На складе произошел пожар, дым от которого был виден из разных концов города.
«Ощущение пустоты и страха»:
В результате ЧП погибла девушка, еще девять человек пострадали. Работа обоих комплексов на данный момент приостановлена.
Сотрудник склада Wildberries рассказал, как люди эвакуировались во время пожара. Горожане в спешке покидали здание, оставив внутри документы и личные вещи.
По данным экспертов, потери продавцов от атаки на склады Wildberries в Краснодаре и Невинномысске могут превысить 100 млрд рублей.
Как писали Юга.ру, Wildberries заявил, что компенсирует продавцам потери после атаки дронов на склады.