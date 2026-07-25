В Краснодаре спустя 3 дня потушили пожар на складе Wildberries

25 июля оперативный штаб Кубани сообщил, что в Краснодаре потушили пожар на логистическом комплексе Wildberries. К ликвидации возгорании привлекали 125 человек и 39 единиц техники, в том числе два пожарных поезда и вертолет МИ-8.

Напомним, 22 июля атаке БПЛА подвергся логистический комплекс Wildberries в Краснодаре. На складе произошел пожар, дым от которого был виден из разных концов города.