В Краснодаре спустя 3 дня потушили пожар на складе Wildberries

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

В Краснодаре ликвидировали пожар на территории складского комплекса

25 июля оперативный штаб Кубани сообщил, что в Краснодаре потушили пожар на логистическом комплексе Wildberries. К ликвидации возгорании привлекали 125 человек и 39 единиц техники, в том числе два пожарных поезда и вертолет МИ-8.

Напомним, 22 июля атаке БПЛА подвергся логистический комплекс Wildberries в Краснодаре. На складе произошел пожар, дым от которого был виден из разных концов города.

«Ощущение пустоты и страха»:

В результате ЧП погибла девушка, еще девять человек пострадали. Работа обоих комплексов на данный момент приостановлена.

Сотрудник склада Wildberries рассказал, как люди эвакуировались во время пожара. Горожане в спешке покидали здание, оставив внутри документы и личные вещи.

По данным экспертов, потери продавцов от атаки на склады Wildberries в Краснодаре и Невинномысске могут превысить 100 млрд рублей.

Как писали Юга.ру, Wildberries заявил, что компенсирует продавцам потери после атаки дронов на склады.

Краснодар Пожары

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