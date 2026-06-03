На фоне топливного кризиса в Крыму власти Кубани заверили жителей в стабильных поставках горючего на АЗС

2 июня оперштаб Краснодарского края заявил, что автомобильное топливо на АЗС региона присутствует в полном объеме.

«Перебоев с поставками нет. Также от жителей и гостей региона не поступают жалобы на отсутствие топлива, нет и спекулятивного поднятия цен», — сообщили в оперштабе.

Ситуацию контролирует региональное министерство ТЭК и ЖКХ, которое обещает принять меры в случае выявления нарушений.

Заявление прозвучало на фоне острого топливного кризиса в Крыму. 22 мая власти Севастополя ввели ограничения на продажу бензина — 20 литров в одни руки один раз в день. 29 мая на заправках города закончился бензин. С 31 мая бензин марки АИ-95 и АИ-92 в Крыму отпускают только по талонам. Крупнейшие сети АЗС — «ТЭС» и «АТАН» — и вовсе остановили продажу талонов на топливо. Дефицит на полуострове возник, по словам губернатора Севастополя Михаила Развозжаева, «из-за логистических сложностей».

Именно кризис в Крыму вызвал беспокойство и на Кубани. Многие туристы, направляющиеся на полуостров, стали заправлять полные баки еще в Краснодарском крае и набирать бензин в канистры. Перед Крымским мостом фиксируются случаи массовой скупки топлива — на этом фоне жители края начали обсуждать, достаточно ли горючего в регионе.

На популярном сайте объявлений жители Крыма и населенных пунктов Краснодарского края, находящихся вблизи Крымского моста, стали размещать предложения о продаже бензина по 200–350 рублей за литр — как минимум вдвое дороже официальных расценок. Туристическая отрасль полуострова уже фиксирует отмену бронирований, которая, однако, пока не носит массовый характер.