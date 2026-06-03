Оперштаб: в Краснодарском крае автомобильное топливо присутствует в полном объеме. В Крыму — талоны, очереди и дефицит
На фоне топливного кризиса в Крыму власти Кубани заверили жителей в стабильных поставках горючего на АЗС
2 июня оперштаб Краснодарского края заявил, что автомобильное топливо на АЗС региона присутствует в полном объеме.
«Перебоев с поставками нет. Также от жителей и гостей региона не поступают жалобы на отсутствие топлива, нет и спекулятивного поднятия цен», — сообщили в оперштабе.
Ситуацию контролирует региональное министерство ТЭК и ЖКХ, которое обещает принять меры в случае выявления нарушений.
Заявление прозвучало на фоне острого топливного кризиса в Крыму. 22 мая власти Севастополя ввели ограничения на продажу бензина — 20 литров в одни руки один раз в день. 29 мая на заправках города закончился бензин. С 31 мая бензин марки АИ-95 и АИ-92 в Крыму отпускают только по талонам. Крупнейшие сети АЗС — «ТЭС» и «АТАН» — и вовсе остановили продажу талонов на топливо. Дефицит на полуострове возник, по словам губернатора Севастополя Михаила Развозжаева, «из-за логистических сложностей».
Именно кризис в Крыму вызвал беспокойство и на Кубани. Многие туристы, направляющиеся на полуостров, стали заправлять полные баки еще в Краснодарском крае и набирать бензин в канистры. Перед Крымским мостом фиксируются случаи массовой скупки топлива — на этом фоне жители края начали обсуждать, достаточно ли горючего в регионе.
На популярном сайте объявлений жители Крыма и населенных пунктов Краснодарского края, находящихся вблизи Крымского моста, стали размещать предложения о продаже бензина по 200–350 рублей за литр — как минимум вдвое дороже официальных расценок. Туристическая отрасль полуострова уже фиксирует отмену бронирований, которая, однако, пока не носит массовый характер.
Бастарды бензоколонок:
Напомним, что аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков еще 22 мая предупреждал: летний сезон может обострить ситуацию с топливом в южных регионах. Осенью 2025 года подобный кризис уже затрагивал Крым и Ставрополье, где вводились лимиты на покупку — не более 20 литров в сутки. Тогда Краснодарский край тоже формально не был затронут кризисом, однако цены на бензин в кубанской столице продолжали расти. В некоторых районах края заправки оставались пустыми — жители жаловались на отсутствие не только АИ-95, но и АИ-92.
Как писали Юга.ру, Краснодарский край занял 48-е место по доступности бензина. Замыкают список регионы Северного Кавказа.