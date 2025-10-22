Водители по всей России с тревогой наблюдают за ценниками на АЗС: стоимость бензина бьет рекорды, опережая инфляцию и вызывая дискуссии о причинах и последствиях этого роста. Редактор Юга.ру Денис Куренов разобрался, что происходит с ценами на топливо и к чему готовиться автовладельцам.

Рекорды на бирже и реальность на АЗС По данным Росстата, стоимость бензина в сентябре выросла на 2,58% (впервые с 2018 года). В годовом выражении рост ценников на АЗС достиг 12,73%, опередив официальный уровень инфляции, который за тот же период составил 7,98% — это максимум за последние 14 лет. На Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже, где определяется оптовая стоимость топлива, ценники также ставят рекорды. Так, 21 октября стоимость самой массовой марки бензина АИ-92 в европейской части России обновила исторический максимум в 16-й раз за год, достигнув отметки в 74 392 рубля за тонну. Цена на АИ-95 также приближалась к рекордным значениям, поднимаясь выше 80 тыс. рублей за тонну. Существенный рост расходов ощутило большинство водителей. В Краснодаре максимальная стоимость одного литра бензина АИ-92 достигла 68,25 рубля. Для замедления роста цен некоторые заправки стали разбавлять топливо. В Крыму ценники на некоторых частных заправках достигали 80 рублей за литр АИ-95. Местные власти даже были вынуждены вводить прямое регулирование: с 1 октября установили предельные розничные цены (76 рублей за литр АИ-95) и ввели ограничения на продажу — сначала 30, а затем 20 литров в одни руки. На востоке Ростовской области бензин АИ-92 подорожал до 78 рублей. Опрос, проведенный платформой WEBBANKIR, показал, что 74% россиян заметили рост цен с августа, причем 56% из них назвали это подорожание значительным. Около 40% опрошенных были вынуждены сократить поездки на личном авто, а еще 38% в целях экономии перешли на более дешевое топливо. Почти 19% респондентов сталкивались с полным отсутствием бензина на заправках.

Причины кризиса: от атак на НПЗ до «дыр» в демпфере По мнению многих экспертов и участников рынка, главной причиной кризиса стали регулярные атаки беспилотников на российские НПЗ. Это признали даже на официальном уровне. Лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов заявил, что «перебои с бензином обусловлены тем, что НПЗ восстанавливаются после повреждений». По подсчетам Reuters, с начала августа 2025 года удары дронов могли временно вывести из строя до 21% всех нефтеперерабатывающих мощностей страны (около 1,4 млн баррелей в сутки). Это привело к сокращению производства и спровоцировало волну внеплановых ремонтов, из-за чего предложение бензина на внутреннем рынке ощутимо сократилось.

Ситуацию усугубляли и чисто экономические стимулы. Пока внутренний рынок страдал от дефицита, экспорт топлива оставался крайне привлекательным из-за высоких мировых цен на нефть и ослабления рубля. Несмотря на вводимые правительством запреты, эксперты говорят о существовании «серого» экспорта, «вымывающего» топливо с внутреннего рынка. При этом не стоит забывать и о фундаментальных факторах, таких как налоговый пресс: по разным оценкам, налоги составляют от 60% до 70% в конечной цене литра. Плановое повышение акцизов с 1 января 2025 года автоматически заложило основу для будущего роста. Еще одним ударом стала некорректная работа демпферного механизма. Он был придуман, чтобы защитить россиян от мировых скачков цен на нефть. Когда экспортировать бензин становится намного выгоднее, чем продавать его внутри страны, государство доплачивает нефтяникам разницу (тот самый демпфер), чтобы им было выгодно насыщать внутренний рынок, а цены на АЗС не взлетали. Но если внутренние цены на топливо становятся выше определенных значений, демпферные выплаты обнуляются. Это и случилось в августе 2025 года. На фоне этих событий президент РФ ввел мораторий на обнуление демпферов — с 1 октября по 1 мая. На юге страны общероссийские проблемы наложились на специфические региональные факторы. Во-первых, именно местные НПЗ стали одной из приоритетных целей для атак беспилотников, что напрямую ударило по производству в регионе. Во-вторых, сезонный спрос здесь достиг высоких значений, когда пик уборочной кампании аграриев совпал с максимальным потоком автотуристов. Наконец, логистический коллапс оказался особенно острым именно на перегруженном южном направлении железных дорог, что привело к критическим задержкам в поставках и реальному дефициту топлива на АЗС.

Реакция властей: запреты, проверки и «ручное управление» Столкнувшись с топливным кризисом, правительство перешло в режим «ручного управления», пытаясь сбить ценовую волну административными мерами. Главным и наиболее часто используемым инструментом стал запрет на экспорт бензина. Ограничения вводили несколько раз в течение года, последний раз запрет продлили до 31 декабря 2025 года. Параллельно за дело взялись и контролирующие органы. Федеральная антимонопольная служба инициировала масштабные проверки сетей АЗС по всей стране, запрашивая данные о ценообразовании и обеспеченности топливом в регионах, особенно пострадавших от дефицита. В некоторых случаях ведомство выдавало нефтяным компаниям предупреждения, реагируя на жалобы по поводу роста цен и ограничения отпуска топлива. Высшие должностные лица регулярно выступали с успокаивающими заявлениями. Вице-премьер Александр Новак в начале октября заверял, что ситуация находится под контролем, дефицита нет, а рост цен на бензин не превышает общую инфляцию в стране. По его словам, правительство делает все возможное для стабилизации, в том числе за счет увеличения производства и корректировки ремонтов на НПЗ. Однако эффективность такого «ручного управления» вызывает вопросы у экспертов. Критики отмечают, что административное давление и запреты — это борьба с симптомами, а не с причинами кризиса. Подобные меры создают нервозность на рынке. Опасаясь будущих убытков и проверок, розничные сети не спешат снижать цены даже при падении оптовых, страхуя свои риски. В результате цены на АЗС взлетают мгновенно, а снижаются крайне медленно, если снижаются вообще.

Прогнозы: замедление роста, но не снижение цен Что будет с ценами на бензин дальше — главный вопрос, который волнует миллионы автовладельцев, водителей и других людей, чья деятельность связана с ценами на топливо. Эксперты сходятся во мнении, что рост цен продолжится, однако резких скачков в ближайшее время не ожидают. Прогнозы на конец 2025 года варьируются, но в целом специалисты предсказывают умеренное подорожание топлива. Экономист Людмила Кривко считает, что «в целом рост потребительских цен на бензин будет продолжаться до конца 2025 года», подчеркивая, что на цены по-прежнему влияют инфляция, снижение выпуска на НПЗ и рост оптовых цен. Часть специалистов полагает, что пик ценового шторма пройден. Так, например, автоэксперт Данила Цеплинский считает, что принятые правительством меры должны принести свои плоды. Свою роль сыграет и сезонный фактор: окончание аграрных работ и снижение туристического потока уменьшат спрос на топливо. Согласно этим прогнозам, к ноябрю рост цен должен замедлиться или остановиться. Другие эксперты уверены, что фундаментальные проблемы не решены, а значит, и предпосылок для долгосрочной стабилизации нет. По их мнению, эффект от правительственных мер может оказаться временным и не сможет компенсировать накопленные проблемы, такие как издержки на ремонт НПЗ, общая инфляция и слабый рубль, который увеличивает стоимость импортного оборудования. Аналитик ФГ «Финам» Сергей Кауфман подчеркивает, что «повышение НДС неизбежным образом приведет к росту цен на бензин и дизель в январе».

