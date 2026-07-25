Массированная атака БПЛА на Ростовскую область: 5 раненых, разрушения в 5 районах

В Ростове-на-Дону и области от атаки БПЛА пострадали жители и инфраструктура

По данным властей, ранения получили пять человек. Четверо пострадавших — жители Ростова-на-Дону, еще один — из Красносулинского района. Двоих госпитализировали, их состояние уточняется.

25 июля губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил , что регион подвергся массированной воздушной атаке. Силы ПВО сбили БПЛА и ракеты, однако полностью избежать последствий на земле не удалось.

В Ростове-на-Дону разрушения зафиксировали в Советском и Железнодорожном районах. Осколки дронов повредили два многоквартирных и два частных дома, строящиеся высотки, несколько коммерческих объектов и складские помещения.

В Красносулинском районе частично повреждена инфраструктура и административное здание автомобильного пункта пропуска «Новошахтинск». Действуют ограничения движения.

В Азовском районе осколки БПЛА стали причиной пожара в частном доме. Также повреждено административное здание. В Мясниковском районе частичные разрушения получили коммерческие объекты.

Оперативные службы работают на всех пострадавших объектах.