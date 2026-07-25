Массированная атака БПЛА на Ростовскую область: 5 раненых, разрушения в 5 районах

Ростовская область

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  • © Фото сгенерировано с помощью нейросети Sora
    © Фото сгенерировано с помощью нейросети Sora

В Ростове-на-Дону и области от атаки БПЛА пострадали жители и инфраструктура

25 июля губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что регион подвергся массированной воздушной атаке. Силы ПВО сбили БПЛА и ракеты, однако полностью избежать последствий на земле не удалось.

По данным властей, ранения получили пять человек. Четверо пострадавших — жители Ростова-на-Дону, еще один — из Красносулинского района. Двоих госпитализировали, их состояние уточняется.

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В Ростове-на-Дону разрушения зафиксировали в Советском и Железнодорожном районах. Осколки дронов повредили два многоквартирных и два частных дома, строящиеся высотки, несколько коммерческих объектов и складские помещения.

В Красносулинском районе частично повреждена инфраструктура и административное здание автомобильного пункта пропуска «Новошахтинск». Действуют ограничения движения.

В Азовском районе осколки БПЛА стали причиной пожара в частном доме. Также повреждено административное здание. В Мясниковском районе частичные разрушения получили коммерческие объекты.

Оперативные службы работают на всех пострадавших объектах.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре 19-летнюю девушку задержали за съемку последствий атаки БПЛА на склад Wildberries.

Происшествия Ростов-на-Дону Ростовская область СВО

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