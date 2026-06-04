Бензиновый кризис в Крыму: продажу за наличные запретили, талонов в свободной продаже нет

Крым

Распечатать

  • © Фото prostooleh, ru.freepik.com
    © Фото prostooleh, ru.freepik.com

Крым переходит на особый режим работы из-за дефицита бензина

4 июня глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что на полуострове на фоне острого дефицита автомобильного топлива вводятся жесткие ограничения на его продажу. Нельзя будет расплачивать за наличный расчет.

Кроме того, талоны на топливо в свободной продаже отсутствуют, и в ближайшее время их появления не ожидается.

Читайте также:

Те, у кого талоны остались с прошлых покупок, смогут получить не больше 20 литров бензина в одни руки. Чтобы избежать злоупотреблений и перепродажи топлива, на каждой заправке будут дежурить представители местных администраций и сотрудники силовых структур. Они будут фиксировать номера автомобилей, которые заправляются по талонам.

Аксенов подчеркнул, что все службы жизнеобеспечения снабжены топливом в полном объеме. Это касается коммунальных служб, скорой помощи, силовых ведомств и общественного транспорта. Однако в ведомствах провели оптимизацию — вплоть до одного автомобиля на министерство.

«В таком режиме будем работать несколько дней, актуальную информацию будем обновлять ежедневно. Прошу крымчан с пониманием отнестись к ситуации. В сложившихся сложных условиях важно сохранить взаимное доверие, которое помогло нам достойно пройти все испытания с 2014 года. Только вместе мы преодолеем все трудности», — добавил Аксенов.

Напомним, 22 мая власти Севастополя ввели ограничения на продажу бензина — 20 литров в одни руки один раз в день. 29 мая на заправках города закончилось топливо. С 31 мая бензин марки АИ-95 и АИ-92 в Крыму отпускают только по талонам.

Крупнейшие сети АЗС — «ТЭС» и «АТАН» — остановили продажу талонов на топливо. Дефицит на полуострове возник, по словам губернатора Севастополя Михаила Развозжаева, «из-за логистических сложностей».

Как писали Юга.ру, Краснодарский край занял 48-е место по доступности бензина. Замыкают список регионы Северного Кавказа.

Автомобили Деньги Крым Нефть Топливо Транспорт Цены

Новости

Кубанские реки могут выйти из берегов. В зоне риска — Анапа, Краснодар и еще девять районов
Неприоритетный вид спорта. В Краснодаре может закрыться единственный хоккейный клуб
Бензиновый кризис в Крыму: продажу за наличные запретили, талонов в свободной продаже нет
Из нелегального зоопарка Дагестана изъяли более 40 редких животных — они жили в тесных вольерах и голодали
Новая графа в квитанции. Жителям Краснодара предложили скинуться на замки для укрытий в многоэтажке
Теплоход «Комета» перестал ходить между Сочи, Геленджиком и Новороссийском

Лента новостей

В краснодарском музее стартует фестиваль искусств
Вчера, 11:54
В краснодарском музее стартует фестиваль искусств
В программе — кино под открытым небом и шахматный турнир
Река Кубань перелилась через дамбу
Вчера, 17:52
Река Кубань перелилась через дамбу
В Крымском районе эвакуируют около 180 человек
«Я хотела спасти нас от тюрьмы»
2 июня, 10:35
«Я хотела спасти нас от тюрьмы»
Как цифровизация и страх перед властью сделали россиян идеальными жертвами мошенников

Реклама на сайте