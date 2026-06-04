Бензиновый кризис в Крыму: продажу за наличные запретили, талонов в свободной продаже нет

Кроме того, талоны на топливо в свободной продаже отсутствуют, и в ближайшее время их появления не ожидается.

4 июня глава Крыма Сергей Аксенов сообщил , что на полуострове на фоне острого дефицита автомобильного топлива вводятся жесткие ограничения на его продажу. Нельзя будет расплачивать за наличный расчет.

Те, у кого талоны остались с прошлых покупок, смогут получить не больше 20 литров бензина в одни руки. Чтобы избежать злоупотреблений и перепродажи топлива, на каждой заправке будут дежурить представители местных администраций и сотрудники силовых структур. Они будут фиксировать номера автомобилей, которые заправляются по талонам.

Аксенов подчеркнул, что все службы жизнеобеспечения снабжены топливом в полном объеме. Это касается коммунальных служб, скорой помощи, силовых ведомств и общественного транспорта. Однако в ведомствах провели оптимизацию — вплоть до одного автомобиля на министерство.

«В таком режиме будем работать несколько дней, актуальную информацию будем обновлять ежедневно. Прошу крымчан с пониманием отнестись к ситуации. В сложившихся сложных условиях важно сохранить взаимное доверие, которое помогло нам достойно пройти все испытания с 2014 года. Только вместе мы преодолеем все трудности», — добавил Аксенов.

Напомним, 22 мая власти Севастополя ввели ограничения на продажу бензина — 20 литров в одни руки один раз в день. 29 мая на заправках города закончилось топливо. С 31 мая бензин марки АИ-95 и АИ-92 в Крыму отпускают только по талонам.

Крупнейшие сети АЗС — «ТЭС» и «АТАН» — остановили продажу талонов на топливо. Дефицит на полуострове возник, по словам губернатора Севастополя Михаила Развозжаева, «из-за логистических сложностей».