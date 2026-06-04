28 мая Черноморо-Азовское территориальное управление Росприроднадзора отозвало комплексное экологическое разрешение (КЭР) у ООО «Южный город» — оператора полигона ТБО под Семикаракорском в Ростовской области. Это стало первым подобным случаем в практике Росприроднадзора. Решение было принято по итогам трех проверок, проведенных с начала 2025 года, в ходе которых были зафиксированы нарушения природоохранного законодательства. КЭР — обязательный документ для объектов первой категории негативного воздействия на окружающую среду.

Полигон «Южный город» стал широко известен в январе 2025 года, когда сюда начали завозить загрязненный мазутом песок с пляжей Анапы. Замазученный песок, собранный на побережье после крушения танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» в Керченском проливе в декабре 2024 года, сначала хранили на временной площадке под Анапой, а затем вывозили на утилизацию — в том числе на полигон в Семикаракорском районе.

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь еще тогда запретил утилизацию мазута на этом полигоне, заявив, что он не готов к приему опасных отходов. Позже — к лету 2025 года — мазутный песок было решено вернуть обратно в Краснодарский край, а полигон по решению суда был закрыт. Однако, как выясняется, на этом история не закончилась.

Заместитель директора «Южного города» Максим Мирошников рассказал порталу 161.ru, что нарушение было установлено из-за того, что отходы выходили за границы участка полигона. При этом он утверждает, что отзыв КЭР имеет «процедурно-учетный характер» и не запрещает полигону принимать твердые коммунальные отходы от регионального оператора. Компания заявляет, что намерена восстановить разрешение.

Общественники и местные жители с этим категорически не согласны. Активисты обращают внимание на то, что на полигоне продолжают закапывать жидкие химические отходы неизвестного происхождения. Особую тревогу вызывает близость объекта к реке Дон: исследование, проведенное в мае 2025 года учеными южного филиала ВНИРО, выявило в донных отложениях в районе Семикаракорска увеличение содержания нефтепродуктов в 50 раз. Одна из общественниц заявила, что «идет отравление юга России».