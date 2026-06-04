«Идет отравление юга России». Полигон в Ростовской области, куда свозили мазут из Анапы, продолжает работать после отзыва разрешения
Росприроднадзор отозвал комплексное экологическое разрешение у полигона «Южный город» под Семикаракорском
28 мая Черноморо-Азовское территориальное управление Росприроднадзора отозвало комплексное экологическое разрешение (КЭР) у ООО «Южный город» — оператора полигона ТБО под Семикаракорском в Ростовской области. Это стало первым подобным случаем в практике Росприроднадзора. Решение было принято по итогам трех проверок, проведенных с начала 2025 года, в ходе которых были зафиксированы нарушения природоохранного законодательства. КЭР — обязательный документ для объектов первой категории негативного воздействия на окружающую среду.
Полигон «Южный город» стал широко известен в январе 2025 года, когда сюда начали завозить загрязненный мазутом песок с пляжей Анапы. Замазученный песок, собранный на побережье после крушения танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» в Керченском проливе в декабре 2024 года, сначала хранили на временной площадке под Анапой, а затем вывозили на утилизацию — в том числе на полигон в Семикаракорском районе.
Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь еще тогда запретил утилизацию мазута на этом полигоне, заявив, что он не готов к приему опасных отходов. Позже — к лету 2025 года — мазутный песок было решено вернуть обратно в Краснодарский край, а полигон по решению суда был закрыт. Однако, как выясняется, на этом история не закончилась.
Заместитель директора «Южного города» Максим Мирошников рассказал порталу 161.ru, что нарушение было установлено из-за того, что отходы выходили за границы участка полигона. При этом он утверждает, что отзыв КЭР имеет «процедурно-учетный характер» и не запрещает полигону принимать твердые коммунальные отходы от регионального оператора. Компания заявляет, что намерена восстановить разрешение.
Общественники и местные жители с этим категорически не согласны. Активисты обращают внимание на то, что на полигоне продолжают закапывать жидкие химические отходы неизвестного происхождения. Особую тревогу вызывает близость объекта к реке Дон: исследование, проведенное в мае 2025 года учеными южного филиала ВНИРО, выявило в донных отложениях в районе Семикаракорска увеличение содержания нефтепродуктов в 50 раз. Одна из общественниц заявила, что «идет отравление юга России».
«Строить свалку в бассейне двух рек — это преступление»:
Напомним, что последствия мазутной катастрофы в Керченском проливе продолжают сказываться на регионах юга страны. Купальный сезон в Анапе был официально открыт 1 июня, но лишь на 4,5 км пляжей — тех, которые удалось вывести из опасной зоны. С участка побережья протяженностью 63 км было вывезено около 200 тысяч тонн загрязненного песка.
В апреле ситуацию осложнил новый разлив нефтепродуктов. Эксперты проекта «Прозрачный мир» установили, что источником нового мазутного пятна, обнаруженного в 47 км от берега Анапы, мог стать российский танкер Sofia. В реабилитационный центр под Анапой поступили сотни птиц, пострадавших от нефтепродуктов. Правительство России выделило 5,8 млрд рублей на ликвидацию затонувших танкеров, однако экологи заявляют, что мазута на побережье «еще достаточно», а полноценное восстановление экосистемы потребует нескольких лет.
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