Эксперты нашли предполагаемый источник нового разлива нефти под Анапой. Им оказался российский танкер

Краснодарский край

  • © Скриншот из телеграм-канала «Прозрачный мир» https://t.me/twrussia/5978
Специалисты установили судно, которое находилось в эпицентре загрязнения в момент его появления

16 апреля эксперты проекта «Прозрачный мир» сообщили, что восстановили хронологию нового разлива нефти по спутниковым снимкам. Как выяснилось, мазутное пятно появилось в 47 км от берега Анапы еще 7 апреля.

По данным специалистов, источником загрязнения мог стать российский танкер Sofia. Спутниковые снимки подтвердили, что судно находилось именно в той точке, где началось распространение мазута.

Эксперты пока не могут назвать причину разлива, объем выброса и состав, но предполагают, что это могла быть либо сырая нефть, либо тяжелый топочный мазут.

Ранее экологи и оперштаб называли другие версии ЧП: технический сбой при перекачке топлива между танкерами и последствия атаки БПЛА на судно.

Напомним, что 11 апреля власти Кубани предупредили о нефтяном пятне, движущемся к Анапе. К вечеру того же дня волонтеры нашли на Витязевской косе сотни погибших и испачканных в мазуте птиц. 

Спустя два дня экологи заявили, что пятно площадью 100 кв. км, содержащее около 300 тонн мазута, начало дрейфовать к заповеднику «Утриш». 14 апреля ситуация осложнилась — ветер разорвал загрязнение на части.

Ранее Юга.ру писали, как пальмовое масло попало на Черноморское побережье.

В Краснодаре поставщика некачественного творога в местные школы оштрафовали на 4 млн рублей
Жители Краснодарского края могут наблюдать звездопад Лириды. Где и при каких условиях?
В Краснодаре появились новые урны с изображением Екатеринодарской крепости. Их установили вместо баков с буквой «Е»
В Сочи для создания гольф-курорта за 24 млрд рублей изменят назначение земель
В Краснодаре пройдет экспедиция по изучению фарфорового завода «Чайка». Приглашают студентов из разных городов

Лента новостей

Незаконные постройки, мертвые реки и ливневки из 1960-х
Сегодня, 16:30
Незаконные постройки, мертвые реки и ливневки из 1960-х
Почему Дагестан оказался не готов к историческому наводнению
Число пострадавших от атаки БПЛА на Туапсе увеличилось до семи человек
Сегодня, 10:49
Число пострадавших от атаки БПЛА на Туапсе увеличилось до семи человек
Паром из Краснодара в Адыгею
Вчера, 12:45
Паром из Краснодара в Адыгею
Как работает единственный общественный транспорт на реке Кубань

Реклама на сайте