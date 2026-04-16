Эксперты нашли предполагаемый источник нового разлива нефти под Анапой. Им оказался российский танкер

16 апреля эксперты проекта «Прозрачный мир» сообщили , что восстановили хронологию нового разлива нефти по спутниковым снимкам. Как выяснилось, мазутное пятно появилось в 47 км от берега Анапы еще 7 апреля. По данным специалистов, источником загрязнения мог стать российский танкер Sofia. Спутниковые снимки подтвердили, что судно находилось именно в той точке, где началось распространение мазута.

Эксперты пока не могут назвать причину разлива, объем выброса и состав, но предполагают, что это могла быть либо сырая нефть, либо тяжелый топочный мазут.



Ранее экологи и оперштаб называли другие версии ЧП: технический сбой при перекачке топлива между танкерами и последствия атаки БПЛА на судно.



Напомним, что 11 апреля власти Кубани предупредили о нефтяном пятне, движущемся к Анапе. К вечеру того же дня волонтеры нашли на Витязевской косе сотни погибших и испачканных в мазуте птиц.



Спустя два дня экологи заявили, что пятно площадью 100 кв. км, содержащее около 300 тонн мазута, начало дрейфовать к заповеднику «Утриш». 14 апреля ситуация осложнилась — ветер разорвал загрязнение на части.