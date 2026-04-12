Пятно нефтепродуктов движется к берегу Анапы. Произошли первые выбросы, на пляжах нашли 300 птиц в мазуте
У побережья Анапы заметили нефтяное пятно, которое несет ветром к берегу. Погибли и пострадали сотни птиц. Утром 12 апреля волонтеры сообщили о выбросах мазута
11 апреля оперштаб Кубани сообщил, что в акватории Черного моря в 11 километрах от берега Анапы обнаружено пятно нефтепродуктов. Ветром его несет к береговой линии Анапа — Витязево. Пятно заметил капитан одного из проходивших мимо судов.
«Радужную пленку обработали биосорбентом, израсходовали 45 кг материалов. Также установили боновые заграждения», — говорится в посте.
Эксперты предполагают, что пятно могло появиться из-за последствий атак БПЛА на корабли Черного и Азовского морей и прибрежную инфраструктуру. Из-за повреждения в море могла вылиться небольшая часть горючего.
В оперштабе также сообщили, что из-за сильного ветра на берег выбросило много «штормового» мусора. При этом новых выбросов мазута не было.
Однако вечером 11 апреля волонтеры сообщили о выбросе мазута на территории Витязевской косы. С 50-метрового участка берега они собрали 100 мешков с мазутом. Общая площадь выброса составляет 500–700 метров. Оперштаб о выбросах пока не сообщал.
Вечером 11 апреля оперштаб сообщил, что за последние двое суток обнаружено более 200 погибших и измазанных в нефтепродуктах птиц. По данным экспертов, пернатые могли попасть в пятно нефтепродуктов в море.
При этом анапский экоцентр «Чисто жизнь» сообщил, что за два дня в реабилитационный центр в Витязево поступило более 300 птиц.
«Птиц в мазуте очень много. Их продолжают привозить без остановки. Коробки стоят одна за одной, поступление идет постоянно. И сейчас главная проблема даже не только в вещах, а в том, что не хватает людей, которые готовы помогать руками», — написали в реабилитационном центре.
Напомним, что 10 апреля губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев встретился с президентом Владимиром Путиным и доложил, что регион провел работы по восстановлению пляжей. По словам губернатора, в 2026 году Анапа примет отдыхающих в полном объеме.
Как писали Юга.ру, песок, завезенный на пляж в Витязево, размыло после шторма. Жители обнаружили на берегу камни и комки глины.
