В Краснодаре подорожал бензин, на Ставрополье и в Крыму дефицит топлива, а в некоторых регионах на заправках вводят лимиты

В ЮФО и Крыму наблюдаются проблемы с бензином

Жительница Краснодарского края сообщила порталу Юга.ру, что 23 сентября хотела заправиться, но в Гулькевичи и Кропоткине был только бензин АИ-92. А после обеда закончился и он.

Средняя стоимость литра бензина АИ-92 достигла 61,16 рублей, АИ-95 подорожал до 66,52 рублей, дизельное топливо — до 68,99 рублей.

23 сентября «Коммерсантъ» сообщил , что с начала года в Краснодаре цены на бензин выросли на 8%. Такие данные приводит управления цен и тарифов города.

С дефицитом бензина столкнулись и в Крыму. 23 сентября председатель местного Совмина Юрий Гоцанюк сообщил, что поставки топлива в Крым сократились из-за снижения объемов производства на нефтезаводах. По его словам, бензин продолжает поступать в регион и позволяет обеспечить текущие потребности.

«Просим граждан не создавать искусственный спрос, не приобретать топливо «про запас» в канистры и не усугублять ситуацию. Покупка топлива в обычном режиме — лучший способ сохранить стабильность на рынке до нормализации поставок», — добавил чиновник.

18 сентября в комментариях к посту губернатора Старопольского края Владимира Владимирова несколько человек пожаловались, что в регионе проблемы с бензином.

Министерство энергетики, промышленности и связи Ставропольского края опровергло информацию о дефиците топлива в регионе.

«В настоящее время объемы топлива, хранящиеся на нефтебазах, достаточны для обеспечения потребностей региона. Однако из-за значительного увеличения спроса на моторное топливо некоторые заправочные станции испытывают дефицит в нефтепродуктах»,— цитирует ведомство «Коммерсантъ».

В Министерстве энергетики добавили, что возможны локальные нехватки одного из видов топлива. Однако проблему оперативно устраняют.

Кроме того, на заправках резко поднялись цены на топливо. По данным Росстата, в Ставропольско крае бензин АИ-92 стоит 61 рубль, АИ-95 — 67 рублей, а АИ-98 приближается около 90. За год топливо подорожало на 11%.

Дефицит топлива начался и в Ростовской области. Независимым заправкам приходится приостанавливать работу. Некоторые марки бензина, особенно с высоким октановым числом, становится сложно купить.

При этом 26 августа замгубернатора Игорь Сорокин заверил, что все нефтебазы Ростовской области располагают достаточными запасами топлива.

24 сентября «Известия» сообщили, что в некоторых регионах России из-за дефицита бензина вводят лимиты на продажу топлива. Ограничения действуют в Московской, Ленинградской, Рязанской, Нижегородской областях, в Поволжье, на Дальнем Востоке. Водителям разрешают заправлять всего 10–20 литров на машину.