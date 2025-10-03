В Краснодаре продолжает дорожать бензин. Оперштаб называет ситуацию с топливом стабильной

Власти региона сообщают, что Краснодарский край пока не коснулся топливный кризис

30 сентября управления цен и тарифов Краснодара сообщило, что в кубанской столице за неделю литр бензина марок АИ-92 и АИ-95 подорожал на 0,6%. Первый стоит в среднем 61,53 рубля. В самых дорогих местах цена составляет 67,25 рубля, дешевых — 59,71 рубля. Литр АИ-95 обходится в среднем 66,89 рубля. Самый дорогой стоит 71,75 рубля, дешевый — 64,71 рубля. Дизель подорожал за неделю на 0,3% — в среднем до 69,21 рубля.

1 октября оперативный штаб региона назвал ситуацию с бензином стабильной. По данным ведомства, нет перебоев с поставками и доступностью топлива на заправках. Напомним, в некоторых регионах России на заправках ввели лимиты на продажу топлива. Ограничения действуют в Московской, Ленинградской, Рязанской, Нижегородской областях, в Поволжье, на Дальнем Востоке. Водителям разрешают заправлять всего 10–20 литров на машину. Сложной остается ситуация в Крыму. 1 октября власти полуострова ужесточили ограничения на покупку бензина. Одновременно с этим активизировались спекулянты. На сайтах объявлений продают талоны на топливо. Цены доходят до 125 рублей за литр.