В Краснодаре продолжает дорожать бензин. Оперштаб называет ситуацию с топливом стабильной
Власти региона сообщают, что Краснодарский край пока не коснулся топливный кризис
30 сентября управления цен и тарифов Краснодара сообщило, что в кубанской столице за неделю литр бензина марок АИ-92 и АИ-95 подорожал на 0,6%. Первый стоит в среднем 61,53 рубля. В самых дорогих местах цена составляет 67,25 рубля, дешевых — 59,71 рубля.
Литр АИ-95 обходится в среднем 66,89 рубля. Самый дорогой стоит 71,75 рубля, дешевый — 64,71 рубля. Дизель подорожал за неделю на 0,3% — в среднем до 69,21 рубля.
1 октября оперативный штаб региона назвал ситуацию с бензином стабильной. По данным ведомства, нет перебоев с поставками и доступностью топлива на заправках.
Напомним, в некоторых регионах России на заправках ввели лимиты на продажу топлива. Ограничения действуют в Московской, Ленинградской, Рязанской, Нижегородской областях, в Поволжье, на Дальнем Востоке. Водителям разрешают заправлять всего 10–20 литров на машину.
Сложной остается ситуация в Крыму. 1 октября власти полуострова ужесточили ограничения на покупку бензина. Одновременно с этим активизировались спекулянты. На сайтах объявлений продают талоны на топливо. Цены доходят до 125 рублей за литр.
Как писали Юга.ру, власти РФ намерены устранять дефицит бензина отменой пошлин на топливо из Азии и неэкологичной присадкой.