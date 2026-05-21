Под Туапсе больше 100 кошек и собак ждут помощи. В центр спасения животных, пострадавших от разлива нефти, срочно требуются волонтеры
19 мая волонтерский штаб «Шанс на жизнь» сообщил, что им срочно требуются добровольцы на базу помощи животным в Шепси. В настоящее время там находится множество кошек и собак, пострадавших от разлива нефти после атак БПЛА на НПЗ Туапсе. Все они нуждаются в ежедневной заботе, уходе и человеческом внимании.
С каждым днем число спасенных «хвостиков» только растет, а ресурсы базы стремительно исчерпываются. Сейчас волонтеры сталкиваются с огромными расходами. Средства уходят на лекарства, прививки, стационарное лечение в Краснодаре и Сочи, услуги зоотакси, отправку животных в другие регионы России. Кроме того, оплачивается проживание постоянной группы добровольцев, а также вода, электричество, клининг и ремонт самого штаба.
Чем можно помочь:
- кошки: кормление, уборка клеток и вольеров, общение с животными;
- собаки: выгул, кормление, социализация;
- особый уход: помощь ослабленным животным, которые требуют повышенного внимания;
- быт и медиа: фото- и видеосъемка, ведение анкет и таблиц, координация работы, решение хозяйственных задач.
Условия на базе: есть кухня, чай, продукты и место для отдыха. Однако организаторы предупреждают: работа предстоит активная, шумная и физически непростая. Они ждут людей, готовых трудиться, и подчеркивают, что даже один день помощи — уже огромный вклад.
Напомним, Туапсе четырежды за полмесяца подвергался атакам БПЛА — 16, 20, 28 апреля и 1 мая.
Как писали Юга.ру, в МЧС заявили, что разлив нефти в Туапсе ликвидировали. Экологи уверены, что выбросы на пляжи будут продолжаться.