Под Туапсе больше 100 кошек и собак ждут помощи. В центр спасения животных, пострадавших от разлива нефти, срочно требуются волонтеры

  © Фото Matthew Henry с сайта Unsplash.com
В Туапсинском районе ищут добровольцев для ухода за животными

19 мая волонтерский штаб «Шанс на жизнь» сообщил, что им срочно требуются добровольцы на базу помощи животным в Шепси. В настоящее время там находится множество кошек и собак, пострадавших от разлива нефти после атак БПЛА на НПЗ Туапсе. Все они нуждаются в ежедневной заботе, уходе и человеческом внимании.

С каждым днем число спасенных «хвостиков» только растет, а ресурсы базы стремительно исчерпываются. Сейчас волонтеры сталкиваются с огромными расходами. Средства уходят на лекарства, прививки, стационарное лечение в Краснодаре и Сочи, услуги зоотакси, отправку животных в другие регионы России. Кроме того, оплачивается проживание постоянной группы добровольцев, а также вода, электричество, клининг и ремонт самого штаба.

Чем можно помочь:

  • кошки: кормление, уборка клеток и вольеров, общение с животными;
  • собаки: выгул, кормление, социализация;
  • особый уход: помощь ослабленным животным, которые требуют повышенного внимания;
  • быт и медиа: фото- и видеосъемка, ведение анкет и таблиц, координация работы, решение хозяйственных задач.

Условия на базе: есть кухня, чай, продукты и место для отдыха. Однако организаторы предупреждают: работа предстоит активная, шумная и физически непростая. Они ждут людей, готовых трудиться, и подчеркивают, что даже один день помощи — уже огромный вклад.

Напомним, Туапсе четырежды за полмесяца подвергался атакам БПЛА — 16, 20, 28 апреля и 1 мая.

Как писали Юга.ру, в МЧС заявили, что разлив нефти в Туапсе ликвидировали. Экологи уверены, что выбросы на пляжи будут продолжаться.

