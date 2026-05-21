Под Туапсе больше 100 кошек и собак ждут помощи. В центр спасения животных, пострадавших от разлива нефти, срочно требуются волонтеры

19 мая волонтерский штаб «Шанс на жизнь» сообщил, что им срочно требуются добровольцы на базу помощи животным в Шепси. В настоящее время там находится множество кошек и собак, пострадавших от разлива нефти после атак БПЛА на НПЗ Туапсе. Все они нуждаются в ежедневной заботе, уходе и человеческом внимании.

С каждым днем число спасенных «хвостиков» только растет, а ресурсы базы стремительно исчерпываются. Сейчас волонтеры сталкиваются с огромными расходами. Средства уходят на лекарства, прививки, стационарное лечение в Краснодаре и Сочи, услуги зоотакси, отправку животных в другие регионы России. Кроме того, оплачивается проживание постоянной группы добровольцев, а также вода, электричество, клининг и ремонт самого штаба.