Беседа о сортировке мусора, лекция от стилиста и розыгрыш призов. Краснодарский экоцентр отметит день рождения

Краснодарский экоцентр «Чистая среда» анонсировал на 24 мая празднование своего дня рождения. Организация отметит девятилетие.

В программе:

с 12:00 до 18:00 — обмен одеждой, гаражная распродажа, советы от стилиста Юлии Аносовой. Также пройдут конкурсы, победителям которых подарят сертификат на бесплатный вывоз мусора экомобилем;

с 12:30 до 14:00 — беседа «Разделяю и вам советую» с координаторкой мероприятий и волонтеров «Чистой среды» Дианой Кононовой-Нагорной. На встрече гости разберутся в основах сортировки вторсырья и узнают, почему это важно. Вход свободный, необходима регистрация по ссылке;

с 14:00 до 14:30 и с 16:30 до 17:00 — розыгрыш подарков. Для участия необходимо совершить покупку от 500 рублей на гаражной распродаже или в секонд-хенде организации;

с 14:30 до 16:30 — мастер-класс по изготовлению свечей из переработанного воска от проекта «Кому свечу». Участники зальют и распишут формовые свечи. Участие платное, необходима регистрация. Подробности можно уточнить у организаторов;

с 17:00 до 18:00 — интерактив «Личный стиль: поиск, развитие, экологичность» от стилиста Юлии Аносовой. Гости узнают, как найти свой стиль, как одеваться бюджетно, как выбирать одежду, которая долго прослужит, и многое другое. Также на примере вещей из секонд-хенда экоцентра Юлия покажет, как собирать и анализировать актуальные образы. Участие за донат, необходима регистрация. Подробности можно уточнить у организаторов.