18 мая сеть новостных порталов «Город» сообщила, что жителям Армавира и соседнего Новокубанского округа отказали в согласовании публичных мероприятий против строительства мусорного полигона. В качестве официальной причины чиновники называют действующий в Краснодарском крае режим повышенной готовности и угрозу атак беспилотников. После двух массовых акций весной 2026 года инициативная группа лишилась возможности легально собирать сторонников.

Напомним, что 15 марта 2026 года в хуторе Первомайском прошел первый митинг против проекта полигона стоимостью 3,5 млрд рублей в долине реки Уруп. Тогда на акцию вышли более 100 человек. 22 марта на другом берегу реки — в станице Советской — состоялась еще одна акция, собравшая, по данным эколога Евгения Витишко, около 300 участников. На той акции одна из протестующих символически «провезла» проект свалки в коробке на велосипеде.

Проект мусорного полигона мощностью 450 тыс. тонн отходов в год реализует ООО «ЭкоЦентр». О строительстве объекта стало известно еще в 2023 году на Петербургском международном экономическом форуме, ввести его в эксплуатацию должны были в 2026 году. Однако в октябре 2025 года Росприроднадзор отказал инвестору в экологической экспертизе из-за несоответствия документов требованиям. Будущая площадка расположена в оползневой зоне на склоне правого берега реки Уруп: жители опасаются, что при сходе грунта фильтрат может попасть в водоем, а затем — в Кубань.