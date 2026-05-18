На фоне рекордного падения рождаемости и демографического кризиса российские власти решили взяться за подрастающее поколение: в школах страны активно внедряют уроки «Семьеведения». Предполагается, что на этих занятиях будут рассказывать о том, как строить здоровые отношения, решать конфликты и готовиться к взрослой жизни. Однако методические материалы, которые спускают сверху учителям, предлагают немного иную повестку. Редактор Юга.ру Денис Куренов ознакомился с одним из учебных пособий, из которого школьники должны усвоить, что феминизм — это богоборчество и путь к разрушению государства, гражданский брак — тяжкий грех, защита прав детей — это западная диверсия, а контрацепция приравнивается к убийству.

С 2024/2025 учебного года в российских школах появился новый предмет — «Семьеведение». Пока этот курс проходит во внеурочное время, и оценки за него не ставят, однако власти заявляли о намерении включить его в обязательную программу. При этом одной из главных проблем на данный момент остается недостаток методических материалов и утвержденных учебных пособий.



В начале 2025 года в Москве представили учебники по «Семьеведению» для учащихся 5–7-х и 8–9-х классов. Авторы пособий — депутат Госдумы Нина Останина и психолог Ксения Мосунова, также называющая себя родологом. Родология — это псевдонаучная эзотерическая концепция, утверждающая, что современная жизнь человека определяется «родовыми сценариями» предков и нуждается в «очищении рода». Участие Мосуновой в написании учебника вызвало резкую критику со стороны сенатора Андрея Клишаса, главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной и ряда других публичных фигур. С критикой выступили и в РПЦ: священник Павел Островский недоумевал, как «инфоцыгане» оказались связаны с теми, кто ответственен за вопросы семьи и детства в России».



Однако в этой статье речь пойдет не о пособиях Останиной и Мосуновой, а о другом учебно-методическом комплексе — «Нравственные основы семейной жизни». Его авторы — протоиерей, кандидат биологических наук Дмитрий Моисеев и монахиня, кандидат психологических наук Нина Крыгина.



По этому пособию обучают многих старшеклассников Краснодарского края. Для региона отпечатали отдельный тираж со вступительным словом губернатора Вениамина Кондратьева, и шесть тысяч пособий разослали по краевым школам еще в прошлом году. А в феврале 2026-го один из авторов книги Дмитрий Моисеев выступил в Краснодаре на тематической конференции «Нравственные основы семейной жизни», организованной в том числе для педагогов.

Психология без души и советы от Ивана Ильина Чтобы достучаться до современных старшеклассников, авторы разработали целый мультимедийный комплекс. Зумерам, выросшим на смартфонах и скоростном интернете, предлагают погрузиться в атмосферу высокодуховного интерактива. Например, начинать уроки авторы методички настоятельно рекомендуют с «музыкальных эпиграфов». Плейлист для старшеклассников подобран с учетом их интереса и кругозора: в нем песни Анны Герман, Олега Газманова, Марка Бернеса, Валентины Толкуновой, Юрия Визбора, группы «Любэ», но без Кадышевой и Shaman'а. Теперь перейдем к содержанию непосредственно учебного курса. Уже во введении авторы заявляют, что их программа объединяет три подхода: философский, научный и богословский. Однако вся методология курса строится исключительно на религиозных (а точнее, ортодоксально-православных) догматах. Светская психология в учебнике подвергается жесткой критике. Авторы прямым текстом заявляют, что современная наука несостоятельна, потому что изучает лишь поведение и сознание, но игнорирует душу. Педагогам предписывается внушить подросткам мысль о том, что человек, ориентирующийся только на земные радости или психологический комфорт, обречен на провал и деградацию. Вместо Эриха Фромма и Эрика Берна или современных специалистов по семейной психотерапии авторитетами в учебнике выступают совершенно иные люди. Разрешать семейные конфликты и строить отношения 16-летним зумерам предлагается по заветам святителя Иоанна Златоуста, афонского старца Паисия Святогорца, архимандрита Иоанна (Крестьянкина) и любимого философа Владимира Путина — Ивана Ильина (его цитатами открывается едва ли не каждая вторая глава). В качестве «базового термина» в пособии среди прочего указана телегония — псевдонаучная концепция, утверждающая, что предыдущие половые партнеры женщины влияют на генетику ее будущих детей от другого мужчины. Ученые опровергли эту идею еще в начале XX века, кандидат биологических наук Дмитрий Моисеев едва ли может этого не знать. В пособии выстроена четкая иерархия ценностей, которую учитель должен навязать школьникам. На вершине этой пирамиды находится Бог и «вертикальная ось общения» с ним. Утверждается, что без веры создать счастливую семью в принципе невозможно: «Там, где нет настоящего, духовно и биологически здорового брака, совместная жизнь никогда не станет семьей», — гласит цитата Ильина в учебнике. А вот материальный достаток, бытовой комфорт и личные границы супругов задвинуты в самый низ этой иерархии. Авторы предупреждают учителей о рисках: современные подростки живут в атмосфере «ценностно-смысловой дезориентации», где размыты понятия добра и зла. Чтобы спасти школьников от этого падения, педагогам запрещено заигрывать с аудиторией — им предписано стать непререкаемыми трансляторами «традиционной культуры», даже если это вызовет протест у самих учеников. «Искусство одно: всякий день начинать так, как если бы он был первый после свадьбы», — поучает школьников со страниц учебника святитель Феофан, затворник Вышенский. Вопрос лишь в том, как эти советы помогут подросткам справляться с реальными вызовами XXI века.

© Скриншот из книги Дмитрия Моисеева и Нины Крыгиной «Нравственные основы семейной жизни. 10 -11 классы. Часть I. Методические рекомендации для педагога»

Духовность вместо прав человека: Как меняется гуманитарное образование в российских школах

«Генералы в юбках»: почему девочкам запрещают мечтать о карьере Уроки семьеведения, по задумке авторов, не предполагают никаких дискуссий о равноправии. Эгалитарный брак (где муж и жена имеют равные права и обязанности) для создателей пособия — это нонсенс и прямая дорога к демографической катастрофе. Идеальная модель семьи, которую должны усвоить школьники, — строго иерархическая, патриархальная. В качестве идеального свода правил авторы без тени иронии предлагают «Домострой» XVI века. Школьники должны усвоить жесткую иерархию: глава семьи — исключительно мужчина. Женщине же отводится роль «помощницы» и «хранительницы очага», которая должна всегда находиться «за мужем». Равенство полов объявляется коммунистической и западной выдумкой, которая противоречит человеческой природе. Как учит эпиграф к одному из уроков: «Жена мужу пластырь, а он ей пастырь». В пособии есть целая подтема с говорящим названием: «Женская эмансипация как богоборчество». Девочкам со школьной скамьи внушают, что стремление к лидерству и построению карьеры — это отступление от женской природы, которое делает из них «генералов в юбках» или «женщин-вампов». Итог такого неповиновения традициям, по мнению авторов учебника, печален. Школьниц пугают тем, что успешная карьера неминуемо приведет их к одиночеству, депрессии и неврозам. Мужчины же, оказавшись рядом с сильной, эмансипированной женщиной, якобы теряют свою мужскую суть, деградируют и разрушают брак. Спасение предлагается только одно — смириться, признать главенство мужчины и посвятить себя рождению детей. Как одному среднестатистическому мужчине финансово «вытянуть» большую семью в современных реалиях, если жена откажется от работы и карьеры? Об этом учебник тактично умалчивает. На практике такая бескомпромиссная «традиционная» схема в условиях рыночной экономики чаще оборачивается не патриархальной идиллией, а нищетой, кредитами и тотальным выгоранием того самого «главы семьи», который просто физически не способен обеспечить всех в одиночку.

Бариста против демографии и Оскар Уайльд на страже патриотизма: Как власти Краснодарского края изучали местную молодежь и чем спасут ее от «либерально-западных идеологем»

Грех «пробного брака»: секс, контрацепция и аборты Если современные подростки (да и взрослые) считают, что перед свадьбой стоит пожить вместе и узнать друг друга в быту, то у авторов пособия на этот счет кардинально иное мнение. Любое совместное проживание без штампа в паспорте и венчания («пробный брак») безапелляционно клеймится «блудом». Мол, такие «тест-драйвы» лишают отношения искренности и неизбежно ведут к краху. Авторы ссылаются на неназванных «ученых из Пенсильвании», которые это установили — без указания названия исследования, выборки и методологии. Девственность и воздержание до брака возводятся в абсолютный идеал. Через учебник транслируется идея, что ранний сексуальный опыт и добрачные связи физически и духовно «убивают способность к настоящей любви», превращая человека в циничного потребителя. Но куда радикальнее выглядит глава под названием «Не убий». В ней к детоубийству приравниваются не только хирургические аборты на любом сроке. Авторы заявляют школьникам, что использование внутриматочных спиралей и гормональных контрацептивов — это тоже аборты, так как они якобы обладают абортивным действием. Сами же аборты описываются как угроза не только семье, но и государству: «Абортами родители уничтожают не только будущее своей семьи, но и будущее России». Приводится утверждение, что «в 90% разведенных семей делались аборты» — опять же без ссылки на источник. Даже понятие «планирование семьи» подвергается жесткой обструкции. Школьникам объясняют, что нежелание заводить детей «прямо сейчас» — это проявление крайнего эгоизма и отказ брать на себя ответственность перед государством и Богом.

«Каждый третий либо пробовал, либо видел, как при нем употребляют наркотики»: Анонимные монологи кубанских школьников о ЕГЭ, «Разговорах о важном», тратах и зависимостях

Враг у ворот: геополитический заговор против российских семей Каковы главные проблемы современной российской семьи? Низкие зарплаты, ипотека под высокий процент, отсутствие мест в детских садах? Нет, демографический кризис в России объясняется в пособии не экономическими или социальными причинами, а «геополитическим заказом». Дословно: «Ряд представителей управленческого аппарата стран, представителей бизнеса, средств массовой информации выполняют геополитический заказ на осуществление механизма демографического сдерживания, предполагающего разрушения основ семейного образа жизни». Среди главных диверсантов — в том числе и организации планирования семьи, которые раздают бесплатные контрацептивы и внедряют в умы молодежи страшный термин «безопасное материнство». «Разработанные за рубежом проекты сексуального просвещения навязывают детям нежелание в будущем создавать собственную семью и иметь детей», — сообщают авторы пособия. Отдельная глава посвящена ювенальной юстиции, которую авторы характеризуют как «бомбу замедленного действия» и «троянского коня». Правозащитников и омбудсменов авторы обвиняют в попытке «узаконить доносительство детей на своих родителей и непочитание их». Авторы недоумевают по поводу того, что у ребенка могут быть права, отдельные от родителей: «Защитники ювенальной юстиции говорят о том, что нужно защищать ребенка. А от кого? От родителей? От общества?» На эти вопросы могут ответить сестры Хачатурян, годами терпевшие насилие в семье и фактически не получившие защиты.

Святой уклад жизни: Почему армянская диаспора и церковь молчат о деле сестер Хачатурян?

Информационное поле, по мнению авторов, также заминировано. Современная реклама, кино и журналы, где показывают независимых женщин и беспечных мужчин, трактуются как «информационная диверсия» и «составная часть контркультуры». И чтобы спастись от этого тлетворного влияния, подросткам предлагают единственный выход.

Имперский идеал: многодетность и сон на жестких кроватях Взамен «загнивающей» западной модели авторы предлагают вернуться в 1913 год. В качестве идеальной демографической картины школьникам приводят статистику: «По данным переписи 1913 года, среднестатистическая крестьянка Костромской губернии рожала в течение своей жизни 15,3 ребенка. Каждый ребенок был частью семьи, а не «центром мироздания».

«Металлодетектор не считывает отчаяние»: Психолог объясняет рост насилия в школах РФ и советует, как предотвращать трагедии

Однодетные семьи (авторы сами упоминают, что их в современной России большинство) подвергаются жесткой критике. На страницах пособия их клеймят рассадниками «социального инфантилизма» и эгоизма, утверждая, что единственные дети вырастают домашними деспотами, неспособными к ответственности. Эталоном семьи, на который должны равняться российские старшеклассники, объявляется семья последнего императора Николая II и Александры Федоровны. Царская чета ставится в пример во всем, включая быт. В качестве иллюстрации авторы рассказывают, как царские дети спали на жестких походных кроватях, принимали по утрам холодные ванны и не брезговали донашивать одежду за старшими сестрами. Отдельно подчеркивается, что любимой едой цесаревича Алексея были «щи, каша и черный хлеб — пища солдат». Все это, по мнению составителей курса, формирует правильный дух, спасает от «расслабленности и безделья» и является рецептом истинного семейного счастья. Отцам, которые жалуются на нехватку времени из-за работы, также приводят в пример царя: мол, он управлял огромной империей (об эффективности управления авторы не говорят), но всегда находил время почитать детям вслух Льва Толстого. А значит, и вы, менеджеры среднего звена, не имеете права уставать.

© Скриншот из книги Дмитрия Моисеева и Нины Крыгиной «Нравственные основы семейной жизни. 10 -11 классы. Часть II. Методические рекомендации для педагога»

«Главное в жизни — служить Отчизне!»: Чему учат на «Разговорах о важном» в детских садах