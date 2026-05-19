Перечень, который ученые хотят пересмотреть, был утвержден приказом Минприроды Краснодарского края от 2 марта 2026 года № 254. Документ разделил инвазивные виды на два списка: те, что подлежат уничтожению повсеместно, и те, что должны устраняться только на особо охраняемых природных территориях. В оба перечня попали растения, которые на протяжении десятилетий формировали узнаваемый «субтропический» облик Сочи. Под угрозу обязательной вырубки попал и Трахикарпус Форчуна — вечнозеленая веерная пальма, ставшая визитной карточкой курорта.

14 мая в Субтропическом научном центре РАН прошло заседание комиссии по науке и территориальному развитию, на котором ученые предложили скорректировать региональный перечень опасных инвазивных растений. Его участники намерены направить обращение в министерство природных ресурсов Краснодарского края с просьбой вывести из «черного списка» четыре популярных в Сочи вида — пальму Трахикарпус Форчуна, павловнию войлочную, буддлею Давида и пуэрарию.

С докладом на заседании выступила кандидат сельскохозяйственных наук, старший научный сотрудник отдела защиты растений Кристина Клемешова. По ее данным, для каждого из четырех видов есть способ сохранить декоративную функцию без ущерба для аборигенной флоры. По павловнии ученые предлагают не вырубать уже взрослые деревья, а при новых посадках использовать современные гибриды, которые завязывают значительно меньше семян. Аналогичный подход рекомендован и для буддлеи Давида — кустарника, который ценят за длительное цветение с июня до глубокой осени и за неприхотливость в общественных пространствах.

Поводом для включения растений в перечень стал их инвазивный потенциал. В благоприятных условиях Черноморского побережья они дают обильный самосев, формируют плотные монозаросли и вытесняют аборигенные виды, особенно на нарушенных и осветленных участках. Именно это и заставило регулирующие органы отнести растения к видам, в отношении которых должны приниматься меры вплоть до уничтожения. Однако ученые подчеркнули необходимость соблюсти баланс между защитой экосистем Сочинского национального парка и сохранением привычного декоративного облика городских насаждений.

Напомним, что с 1 марта 2026 года в России начал действовать федеральный закон, обязывающий собственников земельных участков бороться с инвазивными видами. К борщевику Сосновского официально приравняли клен ясенелистный, а перечни «опасных видов» регионы стали утверждать самостоятельно.