КТК отчитался о работе в 2025 году на фоне ударов по инфраструктуре. Выручка выросла на 4% до 173 млрд рублей
Гендиректор КТК Николай Горбань подвел экономические итоги 2025 года
19 мая «Эксперт Юг» сообщил, что выручка Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) по итогам 2025 года составила 173 млрд рублей. Это на 4% больше, чем годом ранее. В 2024-м этот показатель равнялся 166 млрд рублей. Об этом в интервью изданию рассказал генеральный директор компании Николай Горбань.
«КТК входит не только в десятку крупнейших компаний ЮФО, но и в топ крупнейших налогоплательщиков России в целом, а также в топ компаний с госучастием по суммам выплаты дивидендов в федеральный бюджет. Общая сумма объявленных дивидендов всем акционерам в 2025 году составила 1,4 млрд долларов. Для нас как нефтепроводной компании финансовый результат напрямую связан с ростом объемов перекачиваемой нефти», — рассказал Горбань.
Читайте также:
Напомним, в 2025 году объекты КТК неоднократно подвергались атакам БПЛА. В марте возле нефтеперекачивающей станции в Кавказском районе сбили БПЛА. Обломки повредили здание на железнодорожном вокзале в Кропоткине.
24 сентября получил повреждения офис АО «КТК-Р» в Новороссийске. Два сотрудника были ранены.
25 ноября получило повреждения здание морского терминала в Южной Озереевке. Там располагается главный центр компании, где контролируют работу всей трубопроводной системы Тенгиз — Новороссийск в России и Казахстане. Тогда консорциум на некоторое время остановил отгрузку нефти.
29 ноября в Новороссийске вновь атаковали морской терминал КТК. Беспилотные катеры вывели из строя буй для отгрузки нефти. Из-за этого Казахстан изменил маршруты поставок сырья.
Каспийский трубопроводный консорциум — нефтепроводная система, в которой участвуют компании из России, Казахстана, а также иностранные добывающие корпорации. С 2001 года КТК занимается транспортировкой и перевалкой нефти, добываемой на месторождениях Казахстана. Протяженность трубопровода превышает 1,5 тыс. километров.
В 2025 году объем перевалки нефти системой КТК достиг рекордных 70,5 млн тонн, тогда как в 2024 году этот показатель составлял 63 млн тонн. Причина роста — увеличение добычи в Казахстане: Тенгизе, Карачаганаке и Кашагане.
Как писали Юга.ру, страховая компания отказалась платить за поврежденную БПЛА нефтебазу под Анапой.