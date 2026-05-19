КТК отчитался о работе в 2025 году на фоне ударов по инфраструктуре. Выручка выросла на 4% до 173 млрд рублей

«КТК входит не только в десятку крупнейших компаний ЮФО, но и в топ крупнейших налогоплательщиков России в целом, а также в топ компаний с госучастием по суммам выплаты дивидендов в федеральный бюджет. Общая сумма объявленных дивидендов всем акционерам в 2025 году составила 1,4 млрд долларов. Для нас как нефтепроводной компании финансовый результат напрямую связан с ростом объемов перекачиваемой нефти», — рассказал Горбань.

19 мая «Эксперт Юг» сообщил , что выручка Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) по итогам 2025 года составила 173 млрд рублей. Это на 4% больше, чем годом ранее. В 2024-м этот показатель равнялся 166 млрд рублей. Об этом в интервью изданию рассказал генеральный директор компании Николай Горбань.

Напомним, в 2025 году объекты КТК неоднократно подвергались атакам БПЛА. В марте возле нефтеперекачивающей станции в Кавказском районе сбили БПЛА. Обломки повредили здание на железнодорожном вокзале в Кропоткине.

24 сентября получил повреждения офис АО «КТК-Р» в Новороссийске. Два сотрудника были ранены.

25 ноября получило повреждения здание морского терминала в Южной Озереевке. Там располагается главный центр компании, где контролируют работу всей трубопроводной системы Тенгиз — Новороссийск в России и Казахстане. Тогда консорциум на некоторое время остановил отгрузку нефти.

29 ноября в Новороссийске вновь атаковали морской терминал КТК. Беспилотные катеры вывели из строя буй для отгрузки нефти. Из-за этого Казахстан изменил маршруты поставок сырья.

Каспийский трубопроводный консорциум — нефтепроводная система, в которой участвуют компании из России, Казахстана, а также иностранные добывающие корпорации. С 2001 года КТК занимается транспортировкой и перевалкой нефти, добываемой на месторождениях Казахстана. Протяженность трубопровода превышает 1,5 тыс. километров.



В 2025 году объем перевалки нефти системой КТК достиг рекордных 70,5 млн тонн, тогда как в 2024 году этот показатель составлял 63 млн тонн. Причина роста — увеличение добычи в Казахстане: Тенгизе, Карачаганаке и Кашагане.