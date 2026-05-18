Павел Тычинкин стал руководителем «Кубань 24»
Медиагруппу «Кубань 24» возглавил Павел Тычинкин — бывший замруководителя департамента информполитики края
18 мая портал «Кубань 24» сообщил, что медиагруппу возглавил Павел Тычинкин. Нового руководителя коллективу представила глава департамента информационной политики Краснодарского края Галина Навазова.
До назначения в телерадиокомпанию Павел Тычинкин с 2020 года занимал должность заместителя руководителя этого ведомства, одновременно являясь начальником управления пресс-службы Краснодарского края.
Павел Тычинкин родился в Краснодаре. В 2003 году окончил Кубанский государственный университет по специальности «журналистика». Профессиональную карьеру начал еще в студенческие годы, работая корреспондентом на краевом телеканале «НТК».
В 2010 году Тычинкин получил дополнительное образование по направлению «эффективный менеджер». После этого он стал советником главы администрации Краснодарского края по вопросам взаимодействия со СМИ.
До работы в пресс-службе администрации и департаменте информационной политики края Павел Тычинкин возглавлял информационно-аналитическое управление администрации Краснодара.
Напомним, с октября 2025 года «Кубань 24» руководила Анна Минькова. До назначения она была вице-губернатором Кубани. В январе сотрудники ФСБ задержали ее по подозрению в мошенничестве. Многие краевые региональные СМИ, в том числе «Кубань 24», умолчали об этом.
