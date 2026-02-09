Власти Краснодара пять раз подряд запретили митинг против строительства храма на ЮМР
Мэрия Краснодара отказала жителям Юбилейного микрорайона в проведении митингов
Жители Краснодара сообщили в телеграм-канале «Краснодар ЮМР», что администрация отказала им в митингах против застройки Рождественской набережной с участием 1000 человек с 16 по 20 февраля включительно. Власти объяснили это проведением массовых мероприятий все пять дней.
Несколько дней назад инициативная группа получила аналогичный отказ на проведение митинга в ЮМР и в выходной день.
«В тяжелое время миллиардная стройка выглядит цинично»:
В департаменте внутренней политики предложили жителям микрорайона обсуждать застройку своей набережной в поселке 1- е отделение учхоза «Кубань».
«Если на набережной постоянно проходят мероприятия, по заверениям мэрии, то это только подтверждает, что стройка нарушит привычную жизнь жителей района», — отреагировали активисты на отказ чиновников.
Напомним, что 14 января глава Краснодара подписал постановление о межевании земли под новый храм в Юбилейном микрорайоне, против которого выступают жители. Они считают, что в городе достаточно храмов, и просят сохранить зеленую зону.
В ноябре 2025 года из-за строительства храма краснодарцы начали сбор подписей за отставку мэра Евгения Наумова — жители обвиняют его в «расколе общества на религиозной почве».
5 декабря губернатор Кубани Кондратьев во время «прямой линии» заявил, что объект точно возведут и посвятят бойцам СВО.
Как писали Юга.ру, оперштаб назвал фейком информацию об исках к Галицкому из-за отказа строить храм в Юбилейном микрорайоне Краснодара.