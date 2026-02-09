Власти Краснодара пять раз подряд запретили митинг против строительства храма на ЮМР

Жители Краснодара сообщили в телеграм-канале «Краснодар ЮМР», что администрация отказала им в митингах против застройки Рождественской набережной с участием 1000 человек с 16 по 20 февраля включительно. Власти объяснили это проведением массовых мероприятий все пять дней.

Несколько дней назад инициативная группа получила аналогичный отказ на проведение митинга в ЮМР и в выходной день.