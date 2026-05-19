В парке «Краснодар» открылось мистическое озеро с густым туманом. Публикуем фото

  © Фото Марии Журавлевой, Юга.ру
В «Парке облаков» открылось «Лесное озеро», которое в соцсетях называют озером Старости

18 мая в парке «Краснодар» открылось «Лесное озеро». О нем стало известно еще в марте, однако вход для посетителей оставался закрытым. Журналистка Юга.ру Мария Журавлева отправилась в парк, чтобы запечатлеть водоем.

Озеро разделено на четыре части пешеходными дорожками, со стен которых стекает вода. Благодаря тропинкам можно пройти «сквозь воду» — они расположены ниже уровня воды.

Локация выглядит мистической — над водоемом собирается густой туман, из-за которого не видно, куда идти. Поэтому создается необычная «жутковатая» атмосфера.

На видео, опубликованном в телеграм-канале «Места Краснодара», особенно хорошо передается загадочная атмосфера этого места.

Водную гладь озера украшают небольшие фонтаны с разноцветной подсветкой, напоминающие кувшинки. В темное время суток водоем окрашивает фиолетовая подсветка — и локация становится еще более «космической».

Несмотря на непогоду и ливень, который обрушился на Краснодар 18 мая, в парк пришло много людей посмотреть на новую локацию. Горожане фотографировали озеро и прогуливались по тропинкам.

Отметим, что официальное название локации — «Лесное озеро», однако в соцсетях водоем называют озером Старости. Такое же название указано и на «Яндекс Картах». История появления «народного» наименования локации неизвестна.

Водоем расположен в «Парке облаков» недалеко от каньона и фонтана «Отражение облаков».

Как писали Юга.ру, в марте в парке «Краснодар» открыли самую высокую локацию — озеро с фонтанами.

