В парке «Краснодар» открылось мистическое озеро с густым туманом. Публикуем фото

В «Парке облаков» открылось «Лесное озеро», которое в соцсетях называют озером Старости

18 мая в парке «Краснодар» открылось «Лесное озеро». О нем стало известно еще в марте, однако вход для посетителей оставался закрытым. Журналистка Юга.ру Мария Журавлева отправилась в парк, чтобы запечатлеть водоем. Озеро разделено на четыре части пешеходными дорожками, со стен которых стекает вода. Благодаря тропинкам можно пройти «сквозь воду» — они расположены ниже уровня воды.

© Фото Марии Журавлевой, Юга.ру

© Фото Марии Журавлевой, Юга.ру

© Фото Марии Журавлевой, Юга.ру

© Фото Марии Журавлевой, Юга.ру

© Фото Марии Журавлевой, Юга.ру

Яркая подсветка, необычные фонари и пещеры со сталактитами: В соцсетях показали фото новых объектов парка «Краснодар»

Локация выглядит мистической — над водоемом собирается густой туман, из-за которого не видно, куда идти. Поэтому создается необычная «жутковатая» атмосфера. На видео, опубликованном в телеграм-канале «Места Краснодара», особенно хорошо передается загадочная атмосфера этого места.

© Фото Марии Журавлевой, Юга.ру

© Фото Марии Журавлевой, Юга.ру

Водную гладь озера украшают небольшие фонтаны с разноцветной подсветкой, напоминающие кувшинки. В темное время суток водоем окрашивает фиолетовая подсветка — и локация становится еще более «космической». Несмотря на непогоду и ливень, который обрушился на Краснодар 18 мая, в парк пришло много людей посмотреть на новую локацию. Горожане фотографировали озеро и прогуливались по тропинкам.

© Фото Марии Журавлевой, Юга.ру

© Фото Марии Журавлевой, Юга.ру

© Фото Марии Журавлевой, Юга.ру

© Фото Марии Журавлевой, Юга.ру

Отметим, что официальное название локации — «Лесное озеро», однако в соцсетях водоем называют озером Старости. Такое же название указано и на «Яндекс Картах». История появления «народного» наименования локации неизвестна. Водоем расположен в «Парке облаков» недалеко от каньона и фонтана «Отражение облаков».

© Скриншот сайта yandex.ru/maps