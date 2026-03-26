Краснодарский депутат объяснил, почему митинг против блокировки Telegram точно не состоится

Предыстория: 28 марта в Краснодаре должен был состояться согласованный митинг против блокировки Telegram. Мэрия предложила провести его в сквере «Кленовый» в 13 километрах от центра города. Организаторы согласились. Однако 24 марта администрация аннулировала собственное разрешение, сославшись на «беспилотную опасность». Позже организаторы митинга заявили , что будут оспаривать решение властей в суде.

«Мы подали уведомление на 200 человек и, думаю, как минимум эту планку взяли бы. В реальности пришло бы сильно больше», — отметил он.

26 марта депутат гордумы Краснодара от КПРФ Александр Сафронов сообщил в интервью Юга.ру, что отмененный митинг против блокировки Telegram точно не состоится из-за юридических сложностей.

Однако организаторы уже не смогут провести митинг, даже если суд примет решение в их пользу:



«Даже если суд встанет на нашу сторону и отменит запрет на мероприятие, решение будет принято только в пятницу. Постановление об отмене мы получим вечером, а сам митинг должен был состояться уже в субботу».



Депутат отметил, что за такой короткий срок невозможно подготовить мероприятие в полном объеме, включая организацию звука и света.

Кроме того, по словам Сафронова, любые попытки начать подготовку заранее могли бы привести к обвинениям в организации незаконной акции с возможными санкциями.