Краснодарский депутат объяснил, почему митинг против блокировки Telegram точно не состоится

  © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Депутат Сафронов заявил об отмене акции протеста против блокировки Telegram в Краснодаре из-за юридических сложностей

Предыстория: 28 марта в Краснодаре должен был состояться согласованный митинг против блокировки Telegram. Мэрия предложила провести его в сквере «Кленовый» в 13 километрах от центра города. Организаторы согласились. Однако 24 марта администрация аннулировала собственное разрешение, сославшись на «беспилотную опасность».

Позже организаторы митинга заявили, что будут оспаривать решение властей в суде.

26 марта депутат гордумы Краснодара от КПРФ Александр Сафронов сообщил в интервью Юга.ру, что отмененный митинг против блокировки Telegram точно не состоится из-за юридических сложностей.

«Мы подали уведомление на 200 человек и, думаю, как минимум эту планку взяли бы. В реальности пришло бы сильно больше», — отметил он.

Однако организаторы уже не смогут провести митинг, даже если суд примет решение в их пользу:

«Даже если суд встанет на нашу сторону и отменит запрет на мероприятие, решение будет принято только в пятницу. Постановление об отмене мы получим вечером, а сам митинг должен был состояться уже в субботу».

Депутат отметил, что за такой короткий срок невозможно подготовить мероприятие в полном объеме, включая организацию звука и света.

Кроме того, по словам Сафронова, любые попытки начать подготовку заранее могли бы привести к обвинениям в организации незаконной акции с возможными санкциями. 

Как писали Юга.ру, ФАС отсрочила наказание за рекламу в Telegram и YouTube до конца 2026 года.

