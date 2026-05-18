Краснодарская блогерка столкнулась с оскорблениями и мизогинией из-за того, что захотела создать велоклуб

16 мая краснодарская блогерка Ангелина опубликовала на своей странице в Instagram* ролик, в котором рассказала о желании создать небольшой женский велоклуб.

Видео завирусилось, набрало более 50 тыс. просмотров, и его увидели участники и создательница одного из велосообществ Краснодара. В комментариях под публикацией она оставила ссылку на открытый чат в Telegram.

Позднее Ангелина решила ознакомиться с этим велоклубом и, перейдя по ссылке, увидела в чате скриншоты своих роликов, которые обсуждали велосипедисты, а также оскорбления в свой адрес, касающиеся внешности и фигуры.

Ангелину оскорбило поведение участников сообщества. 17 мая она выложила новый ролик, в котором рассказала о случившемся.

«В XXI веке женщины должны поддерживать друг друга, а не устраивать такое. Тело — это просто тело. Оно может меняться в течение жизни, и это не повод оскорблять человека, который не вписывается в мнимые стандарты общества», — заявила блогерка.

В соцсетях Ангелину поддержали тысячи людей — на момент написания новости видео собрало уже более 700 тыс. просмотров и более 2,5 тыс. комментариев.