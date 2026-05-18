Краснодарская блогерка столкнулась с оскорблениями и мизогинией из-за того, что захотела создать велоклуб
Краснодарку, решившую организовать велоклуб, захейтили участники другого велосообщества, обсудив внешность и фигуру девушки
16 мая краснодарская блогерка Ангелина опубликовала на своей странице в Instagram* ролик, в котором рассказала о желании создать небольшой женский велоклуб.
Видео завирусилось, набрало более 50 тыс. просмотров, и его увидели участники и создательница одного из велосообществ Краснодара. В комментариях под публикацией она оставила ссылку на открытый чат в Telegram.
Позднее Ангелина решила ознакомиться с этим велоклубом и, перейдя по ссылке, увидела в чате скриншоты своих роликов, которые обсуждали велосипедисты, а также оскорбления в свой адрес, касающиеся внешности и фигуры.
Ангелину оскорбило поведение участников сообщества. 17 мая она выложила новый ролик, в котором рассказала о случившемся.
«В XXI веке женщины должны поддерживать друг друга, а не устраивать такое. Тело — это просто тело. Оно может меняться в течение жизни, и это не повод оскорблять человека, который не вписывается в мнимые стандарты общества», — заявила блогерка.
В соцсетях Ангелину поддержали тысячи людей — на момент написания новости видео собрало уже более 700 тыс. просмотров и более 2,5 тыс. комментариев.

Пользователи начали защищать блогерку и писать негативные сообщения участникам и создательнице клуба. Тогда велосипедисты заявили, что «просто шутили», «всем чатом пойдут в суд» и что блогерка «наговорила на уголовку». Также один из участников велочата назвал сторонниц Ангелины «непугаными», добавив: «Мы же знаем, где они собираются, группа-то у них открытая».
Создательница велосообщества в личной переписке с Ангелиной указала ей на закомплексованность и написала, что участники чата не обсуждали ее внешность, а говорили только о технике безопасности при езде на велосипеде без шлема. Однако опубликованные блогеркой скриншоты переписки доказывают обратное.
Позднее телеграм-чат, в котором спортсмены обсуждали Ангелину, сделали закрытым.
