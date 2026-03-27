Обследование деревьев, работа тракторов, ковид, беспилотная опасность. В России по разным причинам запретили все митинги в защиту Telegram

26 марта пресс-служба общественной организации «Поколение нового времени» сообщила, что в Пензе отменили согласованный ранее митинг за свободу интернета. Это было последнее легальное мероприятие против блокировок Telegram. Оно было запланировано на 29 марта. Пензенский организатор получил уведомление от мэрии об отмене акции — власти заявили, что в это время на территории состоится открытая тренировка по катанию на роликах.



Всего подобные протесты планировалось провести как минимум в 22 городах, в том числе в Краснодаре. В столице Кубани согласованная акция должна была пройти 28 марта. Мэрия предложила провести ее в сквере «Кленовый», но 24 марта отменила собственное разрешение, сославшись на «беспилотную опасность».