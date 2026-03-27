Обследование деревьев, работа тракторов, ковид, беспилотная опасность. В России по разным причинам запретили все митинги в защиту Telegram
Акции в защиту свободного интернета планировались более чем в 20 городах страны
26 марта пресс-служба общественной организации «Поколение нового времени» сообщила, что в Пензе отменили согласованный ранее митинг за свободу интернета. Это было последнее легальное мероприятие против блокировок Telegram. Оно было запланировано на 29 марта. Пензенский организатор получил уведомление от мэрии об отмене акции — власти заявили, что в это время на территории состоится открытая тренировка по катанию на роликах.
Всего подобные протесты планировалось провести как минимум в 22 городах, в том числе в Краснодаре. В столице Кубани согласованная акция должна была пройти 28 марта. Мэрия предложила провести ее в сквере «Кленовый», но 24 марта отменила собственное разрешение, сославшись на «беспилотную опасность».
В России блокируют Telegram:
В других городах местные власти отклонили заявки под следующими предлогами:
- Москва — мэрия отказалась согласовать митинг, заявленный партией «Яблоко», сославшись на «эпидемиологическую обстановку» и указ мэра от 2020 года, хотя ВОЗ объявила об окончании пандемии коронавируса еще весной 2023 года, а Роспотребнадзор в марте 2025-го признал COVID-19 сезонным заболеванием.
- Хабаровск — администрация сама предложила партии «Рассвет» площадку в парке Дома офицеров флота, но накануне акции сообщила, что парк закрыт на ремонт.
- Владивосток — депутаты получили отказ в проведении митинга, официальная причина — продолжающиеся ремонтные работы на площадке.
- Новосибирск — митинг запретили из-за «обследования деревьев» в парке. Территорию огородили лентой. Тем не менее на месте были задержаны около 15 человек — активисты, журналисты и случайные прохожие.
- Пермь — акцию регионального отделения партии «Рассвет» отменили всего за два часа до начала, сославшись на некую «потенциальную аварийную ситуацию», к месту проведения пригнали строительную технику. Вышедшего на протест 80-летнего пенсионера Виктора Гилина задержали и оштрафовали на 20 тысяч рублей, признав виновным в организации несогласованной акции.
- Воронеж — администрация отказала, сославшись на угрозу терактов.
- Владимир — мэрия отозвала согласование из-за частого объявления беспилотной опасности. Позднее митинг все же разрешили 1 апреля, но отказали по всем 10 предложенным адресам — из-за работы тракторов и «патриотического мероприятия».
- Петропавловск-Камчатский — первую заявку отклонили, потому что площадка не расчищена от снега. Вторую — на площадь у памятника Ленину — отклонили из-за опасений, что участники займут парковку и горожане начнут парковаться в неположенных местах. Суд Петропавловска-Камчатского признал отказ законным, мотивировав это отсутствием «подтвержденных данных» об ограничении доступа к Telegram.
- Иркутск — мэрия сначала согласовала митинг на Конном острове, но затем отозвала разрешение, заявив, что мониторинг соцсетей показал слишком большой интерес к акции и обеспечить безопасность невозможно.
- Якутск — согласование было отозвано из-за «внимания деструктивных лиц» к мероприятию.
- Барнаул — администрация отклонила заявку, заявив, что Роскомнадзор блокирует ресурсы «в рамках предоставленных законом полномочий», а значит, цель митинга «нарушает принцип законности». Кроме того, чиновники заявили, что в России нет политических репрессий и блокировок популярных интернет-ресурсов, а утверждения организаторов «расходятся с реальностью».
- Томск — все 15 предложенных под акцию площадок оказались «заняты». Кроме того, заявителю митинга вручили повестку в военкомат.
