В Краснодаре появился еще один способ оплаты парковки

  © Фото Елены Синеок, Юга.ру
Пресс-служба администрации Краснодара сообщила, что с 18 мая автомобилисты смогут оплачивать стоянку на муниципальных парковках через приложение «СберБанк Онлайн» и банкоматы СберБанка — до 23:59 следующего дня.

Напомним, с 1 апреля в Краснодаре срок постоплаты парковки увеличили до двух суток. Такие меры приняли в том числе из-за ограничений в работе мобильной связи.

Раньше для оплаты парковки необходимо было пополнить баланс в приложении «Парковки Краснодара», а далее деньги списывались за указанное время стоянки. Теперь же водители могут оплачивать услугу напрямую через банк.

По словам пресс-службы дептранса Краснодара, дополнительный способ оплаты парковки позволит автомобилистам не рассчитывать длительность остановки заранее.

Как писали Юга.ру, в Краснодарском крае с 1 января подорожала эвакуация и хранение автомобилей на штрафстоянке.

