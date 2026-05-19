В Краснодаре появился еще один способ оплаты парковки

В Краснодаре расширили перечень способов постоплаты парковки
Пресс-служба администрации Краснодара сообщила, что с 18 мая автомобилисты смогут оплачивать стоянку на муниципальных парковках через приложение «СберБанк Онлайн» и банкоматы СберБанка — до 23:59 следующего дня.
Напомним, с 1 апреля в Краснодаре срок постоплаты парковки увеличили до двух суток. Такие меры приняли в том числе из-за ограничений в работе мобильной связи.
Раньше для оплаты парковки необходимо было пополнить баланс в приложении «Парковки Краснодара», а далее деньги списывались за указанное время стоянки. Теперь же водители могут оплачивать услугу напрямую через банк.
По словам пресс-службы дептранса Краснодара, дополнительный способ оплаты парковки позволит автомобилистам не рассчитывать длительность остановки заранее.
