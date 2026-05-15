Каждый пятый — с боррелиозом. В Краснодарском крае с начала года от укусов клещей пострадали 860 человек
Роспотребнадзор отчитался о сезоне: число пострадавших за неделю выросло на 117, но в целом активность клещей в крае почти вдвое ниже прошлогодней
14 мая управление Роспотребнадзора по Краснодарскому краю сообщило, что с начала 2026 года в медучреждения региона обратились 860 человек, пострадавших от укусов клещей. Среди них — 349 детей до 14 лет. Только за минувшую неделю клещи покусали 117 жителей Кубани. В Краснодаре на укусы пожаловались более 180 человек.
При этом обращаемость в больницы оказалась в 1,9 раза ниже, чем за аналогичный период прошлого года. С начала сезона методами ИФА и ПЦР специалисты Роспотребнадзора исследовали 5539 экземпляров клещей, снятых с людей и объектов внешней среды. На территории Краснодарского края работает более 40 пунктов, куда можно сдать паразита на исследование, в Краснодаре прием ведут по улице Гоголя, 56/1.
Напомним, что сезон клещей на Кубани в 2026 году начался необычно рано: еще в конце января в Краснодарском и Ставропольском краях паукообразные проснулись из-за аномально теплой погоды. К середине апреля регион вышел на первое место в стране по количеству укусов: тогда было зафиксировано около шести тысяч обращений по России, и значительная часть из них пришлась именно на юг. Спустя десять дней Роспотребнадзор отчитывался о 470 пострадавших, а еще через неделю — уже о 597. Каждый пятый исследованный клещ оказывался переносчиком боррелиоза (болезни Лайма).
Особенностью сезона-2026 эксперты называют появление на юге России агрессивных клещей рода Hyalomma. Эти паукообразные значительно крупнее обычных и, в отличие от «партизан»-иксодовых, активно преследуют жертву по запаху и теплу. Они могут переносить конго-крымскую геморрагическую лихорадку с летальностью до 40%.
За весь 2025 год от укусов клещей в Краснодарском крае пострадали более 3,2 тыс. человек, почти половина — дети. При обнаружении присосавшегося клеща врачи рекомендуют не пытаться извлечь его самостоятельно, а обратиться в ближайший травмпункт.
