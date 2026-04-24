Клещи атакуют. В Краснодарском крае за неделю от укусов пострадали почти 200 человек

    Клещ © Автор фото wirestock, сайт freepik.com

Активность клещей на Кубани растет: 198 укусов за семь дней, каждый пятый — переносчик боррелиоза

23 апреля Роспотребнадзор Краснодарского края сообщил, что в регионе повышается активность клещей. С начала года от укусов пострадали 470 человек, из них 202 — дети до 14 лет.

При этом в Роспотребнадзоре отметили, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года обращаемость в медицинские учреждения уменьшилась в 1,6 раза.

16 апреля в ведомстве сообщали, что с начала года от укусов клещей пострадали 272 человека, из которых 107 — дети до 14 лет. Таким образом, за минувшую неделю жертвами паукообразных стали сразу 198 жителей.

В Роспотребнадзоре уточнили географию укусов. На Черноморско-Азовском побережье на клещей пожаловался 121 человек, в том числе 47 детей. В краевой столице покусали 104 человека, из них 41 ребенок.

С начала года методами ИФА (иммуноферментный анализ) и ПЦР (полимеразная цепная реакция) на клещевые инфекции исследовали 3 тыс. 157 клещей. Из 415, снятых непосредственно с людей, в 17,6% случаев обнаружены положительные результаты на иксодовый клещевой боррелиоз (болезнь Лайма).

В ведомстве напомнили, что клещей можно сдать на исследование в специальных пунктах Роспотребнадзора. На территории Краснодарского края их больше 40.

Как писали Юга.ру, в конце марта на юге России проснулись клещи-хищники. Они бегают за жертвой и переносят смертельную лихорадку.

