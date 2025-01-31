В Краснодарском и Ставропольском краях раньше срока проснулись клещи

В Ставропольском крае похожая ситуация. Первых клещей на своих питомцах во время прогулок заметили жители станицы Ессентукской.

Такая активность несвойственна для зимы. Как правило, клещи просыпаются в апреле-мае. Всему виной аномально теплая погода в регионе.

«Массового распространения насекомых не наблюдается. Проведение санитарно-профилактических мероприятий с акарицидной обработкой запланировано на апрель, но будем смотреть по погодным условиям и при необходимости проведем обработку раньше», — прокомментировал глава Предгорья Николай Бондаренко.

Роспотребнадзор посоветовал соблюдать меры предосторожности на прогулках в парке или в лесу. Одежда должна плотно прилегать к телу, чтобы не допустить заползания клещей. Следует использовать репелленты.

В Роспотребнадзоре напомнили, что после малоснежной теплой зимы 2014 года сезон клещей начался в середине марта.

«Такое может повториться и в этом году, но для разных регионов ситуация из-за большого разнообразия природных условий будет отличаться», — подытожили в ведомстве.