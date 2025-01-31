В Краснодарском и Ставропольском краях раньше срока проснулись клещи

Краснодарский край, Ставропольский край

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  • © Фото erik-karits-2093459, сайт freepik.com
    © Фото erik-karits-2093459, сайт freepik.com

Теплая зима вызвала раннюю активность клещей в регионах

30 января портал «Новороссийский рабочий» сообщил, что горожане стали замечать клещей.

Такая активность несвойственна для зимы. Как правило, клещи просыпаются в апреле-мае. Всему виной аномально теплая погода в регионе.

В Ставропольском крае похожая ситуация. Первых клещей на своих питомцах во время прогулок заметили жители станицы Ессентукской.

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«Массового распространения насекомых не наблюдается. Проведение санитарно-профилактических мероприятий с акарицидной обработкой запланировано на апрель, но будем смотреть по погодным условиям и при необходимости проведем обработку раньше», — прокомментировал глава Предгорья Николай Бондаренко.

Роспотребнадзор посоветовал соблюдать меры предосторожности на прогулках в парке или в лесу. Одежда должна плотно прилегать к телу, чтобы не допустить заползания клещей. Следует использовать репелленты.

В Роспотребнадзоре напомнили, что после малоснежной теплой зимы 2014 года сезон клещей начался в середине марта. 

«Такое может повториться и в этом году, но для разных регионов ситуация из-за большого разнообразия природных условий будет отличаться», — подытожили в ведомстве.

Как писали Юга.ру, синоптики назвали погоду в Краснодарском крае аномальной.

Животные Здоровье Новороссийск Погода Роспотребнадзор Ставрополь

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