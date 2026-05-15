Чиновник из структуры администрации Краснодарского края покончил с собой — СМИ

Главу управления недвижимостью администрации Кубани нашли мертвым в своем доме. На месте обнаружили ружье

14 мая телеграм-канал SHOT сообщил, что в Краснодаре 52-летний Олег Телегин, занимавший должность директора государственного учреждения по эксплуатации и содержанию административных зданий, покончил с собой. Инцидент произошел у него дома, в момент трагедии он находился один. На месте происшествия обнаружено ружье. Какие именно обстоятельства привели к случившемуся, предстоит установить доследственной проверке, которую проводит региональное управление Следственного комитета.

Олег Телегин руководил государственным учреждением с 2019 года. В его ведении находились вопросы управления недвижимостью, принадлежащей администрации Краснодарского края, а также содержание и эксплуатация административных зданий. По данным журналиста Андрея Кошика, причиной самойбиства Олега Телегина стали бытовые неурядицы. Источник в правоохранительных органах заявил, что какие-либо проверки по учреждению не проводились, уголовная ответственность чиновнику не грозила. Накануне трагедии с Олегом Телегиным суд вынес приговор бывшему заместителю губернатора Краснодарского края Анне Миньковой. Ее признали виновной в махинациях с имуществом и приговорили к 5,5 годам лишения свободы условно.