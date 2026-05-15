До 22 лет колонии за взятки на 114 млн рублей. Суд вынес приговор экс-главам кубанской структуры «Газпрома»

14 мая «Коммерсант» сообщил , что Кузьминский районный суд Москвы вынес приговор по уголовному делу бывших руководителей АО «Газпром газораспределение Краснодар». Девять фигурантов признали виновными в получении взяток на общую сумму больше 114 млн рублей.

Всех перечисленных обвинили в получении взяток в особо крупном размере (часть 6 статьи 290 УК РФ) и участии в преступном сообществе (статья 210 УК РФ). Дело рассматривали в Москве, а не в Краснодарском крае, потому что прокуратура опасалась, что обширные связи фигурантов в регионе могут помешать объективному и беспристрастному проведению процесса.

По версии следствия, Алексей Руднев и Александр Савостьянов в мае 2017 года создали преступное сообщество, которое действовало до ноября 2021-го. Первый намеренно затягивал согласования проектов на участках, на которых строили многоквартирные дома, гостиницы и промышленные объекты. Для решения проблем он рекомендовал обращаться за проектной документацией и монтажными работами в определенные фирмы, которые контролировало руководство «Газпром газораспределение Краснодар».

За четыре года участники сообщества получили 14 взяток. Суммы варьировались от 1,5 до 49 млн рублей. Также взятки передавали в виде автомобилей BMW X6 и Mercedes AMG G63.

Сами фигуранты и их защитники настаивали на невиновности. Адвокаты утверждали, что все работы выполнялись добросовестно, а суммы, которые следствие называет взятками, были официальной оплатой услуг, с которых уплачивались все необходимые налоги. Защита также отмечала, что взятки могут инкриминировать только должностным лицам, а подзащитные таковыми не являются, поскольку доля государства в акционерном обществе «Газпром газораспределение Краснодар» составляет меньше 50%.

Несмотря на доводы защиты, суд признал всех подсудимых виновными. Алексея Руднева приговорили к 18 годам лишения свободы в колонии строгого режима и штрафу 4 млн рублей. Александр Савостьянов получил 22 года колонии и штраф 300 млн рублей. Остальных фигурантов приговорили к срокам от 8 до 17 лет лишения свободы.