До 22 лет колонии за взятки на 114 млн рублей. Суд вынес приговор экс-главам кубанской структуры «Газпрома»

Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото пользователя miami car accident lawyers сайта pixabay.com
    © Фото пользователя miami car accident lawyers сайта pixabay.com

Бывшие топ-менеджеры «Газпром газораспределение Краснодар» получили сроки от 8 до 22 лет

14 мая «Коммерсант» сообщил, что Кузьминский районный суд Москвы вынес приговор по уголовному делу бывших руководителей АО «Газпром газораспределение Краснодар». Девять фигурантов признали виновными в получении взяток на общую сумму больше 114 млн рублей.

Среди осужденных:

  • бывший генеральный директор предприятия, экс-депутат ЗСК Алексей Руднев;
  • его бывший заместитель по строительству Александр Савостьянов;
  • заместитель генерального директора — главный инженер АО «Сочигоргаз» Алексей Петров;
  • заместители директоров филиалов АО «Газпром газораспределение Краснодар» Олег Буткевич, Станислав Бариев и Константин Лютый;
  • руководители ООО «Абинское специализированное строительно-монтажное предприятие «Газовик» Сергей Асадов и Сергей Лебедь;
  • учредитель ООО «Инженерсервис» Наталья Токаренко.

Читайте также:

Всех перечисленных обвинили в получении взяток в особо крупном размере (часть 6 статьи 290 УК РФ) и участии в преступном сообществе (статья 210 УК РФ). Дело рассматривали в Москве, а не в Краснодарском крае, потому что прокуратура опасалась, что обширные связи фигурантов в регионе могут помешать объективному и беспристрастному проведению процесса.

По версии следствия, Алексей Руднев и Александр Савостьянов в мае 2017 года создали преступное сообщество, которое действовало до ноября 2021-го. Первый намеренно затягивал согласования проектов на участках, на которых строили многоквартирные дома, гостиницы и промышленные объекты. Для решения проблем он рекомендовал обращаться за проектной документацией и монтажными работами в определенные фирмы, которые контролировало руководство «Газпром газораспределение Краснодар».

За четыре года участники сообщества получили 14 взяток. Суммы варьировались от 1,5 до 49 млн рублей. Также взятки передавали в виде автомобилей BMW X6 и Mercedes AMG G63.

Сами фигуранты и их защитники настаивали на невиновности. Адвокаты утверждали, что все работы выполнялись добросовестно, а суммы, которые следствие называет взятками, были официальной оплатой услуг, с которых уплачивались все необходимые налоги. Защита также отмечала, что взятки могут инкриминировать только должностным лицам, а подзащитные таковыми не являются, поскольку доля государства в акционерном обществе «Газпром газораспределение Краснодар» составляет меньше 50%.

Несмотря на доводы защиты, суд признал всех подсудимых виновными. Алексея Руднева приговорили к 18 годам лишения свободы в колонии строгого режима и штрафу 4 млн рублей. Александр Савостьянов получил 22 года колонии и штраф 300 млн рублей. Остальных фигурантов приговорили к срокам от 8 до 17 лет лишения свободы.

Как писали Юга.ру, больше 8 млрд рублей похитили при строительстве центра гимнастики в Сочи. Среди фигурантов — экс-руководители «Газпрома».

Газ Газпром Деньги Коррупция Правосудие Суд

Новости

«Некоторые улицы превратились в реки и каналы». Майкоп затопило после сильного ливня
Краснодар с гастролями посетит «Донбасс-опера». Какие спектакли покажут?
Росздравнадзор подал в суд на клинику в Новороссийске, где погиб 8-летний мальчик
Роспотребнадзор опроверг «засекречивание» данных о состоянии моря и песка в Анапе
Чиновник из структуры администрации Краснодарского края покончил с собой — СМИ
Каждый пятый — с боррелиозом. В Краснодарском крае с начала года от укусов клещей пострадали 860 человек

Лента новостей

Реклама на сайте