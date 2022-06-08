Сезон клещей в Краснодарском крае: в больницы обратилось почти 1,3 тыс. человек

В Роспотребнадзоре объяснили, что делать в случае укуса клеща и какие болезни могут переносить эти животные

В июне краснодарцы стали активно жаловаться на укусы клещей в социальных сетях: например, читательница «Типичного Краснодара» рассказала, что после короткой прогулки с собакой по Юбилейному микрорайону с животного сняли десятки насекомых. Хотя и краевой Роспотребнадзор, и мэрия Краснодара отчитываются об обработках.

Юга.ру спросили у краевого Роспотребнадзора, опасны ли укусы, что делать, обнаружив клеща на себе, и сколько жалоб в лечебные учреждения уже поступило в 2022 году. В ведомстве рассказали, что к 6 июня в поликлиники Кубани обратились 1 тыс. 283 человека с присосавшимися клещами — почти на 250 меньше, чем в прошлом году. Более половины укусов получили дети до 14 лет, при этом в детских оздоровительных учреждениях укусов не зафиксировали. Из всех исследованных клещей у 1,9% обнаружили иксодовый клещевой боррелиоз (болезнь Лайма) и у 0,2% — грануляцитарный анаплазмоз человека. Всего в Краснодарском крае обитает 24 вида клещей. Один из самых массовых — Boophilusannulatus — не опасен для человека, потому что не переносит возбудителей заболеваний, а кровь пьет из домашних животных.

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Как не стать жертвой? «Клещи — подстерегающие паразиты. Они неподвижно сидят на траве и невысоких кустарниках, расставив первую из четырех пар лап в стороны. Проходящий мимо человек или пробегающее животное цепляет на себя клещей подобно семенам репейника, не замечая этого», — объяснили в Роспотребнадзоре. Именно поэтому для профилактики укусов советуют заправлять футболку в брюки и брюки в носки или сапоги, застегивать рукава, надевать плотный капюшон, обрабатывать одежду специальными средствами и подновлять их. Клещи двигаются по одежде снизу вверх, пока не найдут удобное место, чтобы присосаться. Получается это не сразу после контакта с кожей, так что при частых осмотрах можно быстро обнаружить насекомое и «обезвредить» его раньше, чем оно навредит. Обычно они кусают пах и подмышки, иногда добираются до шеи. А у маленьких детей клещ часто присасывается к голове, под волосами. Период активности клещей начинается после таяния снега и заканчивается примерно в октябре. Самое опасное время для заражения — с апреля по июнь. Когда клещ уже тут Если избежать нападения клеща не удалось, стоит как можно скорее пойти в поликлинику или травмпункт, где медработники смогут снять животное. Самим делать это опасно — можно случайно выдавить инфицированное содержимое в ранку. Желательно сдать клеща в лабораторию Центра гигиены и эпидемиологии по адресу: Краснодар, улица Рашпилевская, 61/1.

Центр гигиены и эпидемиологии Краснодарского края © Фото Олеси Шубиной, Юга.ру

Нужна ли прививка? Как утверждает региональный Роспотребнадзор, в Краснодарском крае не регистрируют случаев клещевого энцефалита — единственного заболевания, от которого защищает вакцина. На Кубани не проживает таежный клещ, который переносит эту инфекцию. Однако, прививка необходима тем, кто едет в регионы с энцефалитом (например, Урал или Сибирь). Ее делают в государственных поликлиниках по месту жительства. Перед путешествием можно позаботиться и о страховке, которую дают частные компании: по ней пациенту при необходимости введут иммуноглобулин в любом офисе фирмы. Если нет энцефалита, то и к врачу не нужно? Специалисты советуют обратиться за консультацией к инфекционисту. Клещи переносят не только энцефалит, но и клещевой боррелиоз (болезнь Лайма), эрлихиоз, туляремию. Болезнь Лайма — самая опасная, но при лечении проходит без последствий. Симптомы боррелиоза такие: покраснение в месте укуса клеща, которое постепенно растет и бледнеет в центре как кольцо. Головная боль и общее недомогание, повышенная температура. Без лечения через две-три недели развиваются невриты, радикулоневриты и сердечно-сосудистые осложнения, а после шестой недели появляются суставные, кожные и другие воспаления.