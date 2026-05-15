«Дьявол носит Prada 2» вышел в прокат в Краснодаре. Где смотреть?
Где в Краснодаре можно посмотреть продолжение культовой комедийной драмы о моде (16+)
14 мая в сети кинотеатров «Монитор» стартовал прокат второй части фильма «Дьявол носит Prada». Картину показывают под кодовым названием «Капризный старик».
«Дьявол носит Prada 2» — продолжение культовой комедийной драмы 2006 года. Спустя 20 лет лента возвращает зрителей в мир высокой моды, глянцевых журналов и беспощадной Миранды Пристли.
Фильм можно посмотреть в четырех кинотеатрах:
- в ТРЦ «Красная Площадь» на улице Дзержинского, 100;
- в ТРК «СБС Мегамолл» на улице Уральской, 79/2;
- в «Монитор Сити de Luxe» на улице Индустриальной 2;
- в «Киносет Любимово» на улице Адмирала Крузенштерна, 4.
Стоимость билетов в будни от 350 до 1500 рублей, в выходные — от 310 до 1500 рублей.
Как писали Юга.ру, 16 мая в краснодарском кинотеатре пройдет спецпоказ аниме «Помпоко: Война тануки в период Хэйсэй». После просмотра картину обсудят с экспертом.