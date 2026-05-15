От Ялты до Феодосии: спутники зафиксировали нефтяные загрязнения у берегов Крыма
Спутниковые снимки подтвердили разлив нефтепродуктов в акватории Крыма, шлейф от которого растянулся от Ялты до Феодосии
13 мая эколог Георгий Каваносян опубликовал в своем телеграм-канале кадры выбросов нефтепродуктов у южного побережья Крыма. По его словам, первыми о характерном запахе мазута и маслянистых следах на пляжах сообщили жители Ялты и поселка Гурзуф.
«На фото — набережная Гурзуфа, загрязнений много, уборкой занялись волонтеры. В Ялте все гораздо хуже, и никто не убирает. Очевидцы сообщают, что ситуацию пытаются замять», — написал эколог.
В Туапсе 9 мая детей привлекли к уборке мазута у скалы Киселева:
14 мая эксперты «Прозрачного мира» проанализировали радиолокационные снимки спутника Sentinel-1. Данные подтвердили наличие в море протяженных темных сигнатур, которые характерны для нефтяных пленок.
Специалисты выяснили, что 12 мая загрязнение наблюдалось вдоль юго-восточного берега — от Алушты и поселка Рыбачьего в сторону Судака. 13 мая шлейф сместился на восток, в сторону Коктебеля и Феодосии, при этом часть пленки все еще фиксируется вдоль южного берега. Спутниковые снимки можно посмотреть здесь.
Причины разлива пока неизвестны, официальные ведомства ситуацию не прокомментировали.
Как писали Юга.ру, в начале мая мазутное пятно из Туапсе достигло пляжей поселка Гизель-Дере. Экологи предупреждали об этом.