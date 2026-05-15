В Краснодаре конфисковали имущество бывшего зампреда краевого суда на 13 млрд рублей
Экс-судью Игоря Николайчука лишили коррупционных активов
14 апреля объединенная пресс-служба судов Краснодарского края сообщила, что апелляция подтвердила изъятие в доход государства имущества бывшего заместителя председателя Краснодарского краевого суда Игоря Николайчука и связанных с ним лиц и организаций.
Установлено, что Николайчук участвовал в незаконном строительстве элитного многоквартирного жилого дома в Сочи. За свое содействие он получил от бывшего председателя Краснодарского краевого суда Александра Чернова две квартиры общей площадью больше 300 кв. метров, расположенные в этом же жилом комплексе.
Кроме того, Николайчук занимался коммерческой деятельностью. Он участвовал в производстве изделий из ПВХ, строительном бизнесе и сдаче недвижимости в аренду. Доходы он не декларировал. Не менее 2 млн 200 тыс. долларов он легализовал через строительство торгово-офисного центра на улице Новороссийской в Краснодаре.
Ответчиками по иску проходили еще 15 человек и одна организация.
В доход государства обратили следующее имущество:
- объект незавершенного строительства и земельный участок на улице Новороссийской в Краснодаре;
- недвижимость, акции, денежные средства на банковских счетах и транспорт, принадлежащие ответчикам, — общая стоимость этого имущества превышает 13 млрд рублей;
- 100% долей в уставных капиталах пяти организаций.
Также суд постановил взыскать в доход РФ 28 млн рублей и 2 млн 200 тыс. долларов.
