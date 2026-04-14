В Краснодарском крае активизировались клещи. Регион занимает первое место по укусам

На юге России фиксируют больше всего случаев укусов клещей

14 апреля Роспотребнадзор сообщил, что с начала года больше 1,2 млн россиян сделали прививку от клещевого вирусного энцефалита. С начала сезона в медицинские организации обратилось 6 тыс. человек в связи с укусами. Наибольшее количество укусов зарегистрировано в Краснодарском и Ставропольском краях, Крыму, Ростовской, Липецкой, Челябинской, Ленинградской, Московской, Костромской, Воронежской, Самарской и Омской областях, Москве и Санкт-Петербурге.

По данным ведомства, зимне-весенний период на большей части территории страны был благоприятен для сохранения численности клещей. Погода не помешала им перезимовать и размножиться. Роспотребнадзор напоминает о важности индивидуальной защиты от клещей. Для этого нужно использовать репелленты и инсектоакарицидные средства, носить специальную защитную одежду. Самой надежной мерой остается вакцинация. Прививка помогает предотвратить заболевание, которое может привести к инвалидности и даже смерти.