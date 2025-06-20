В Краснодарском крае с начала года от укусов клещей пострадали 3,2 тыс. человек. Сколько насекомых заражены боррелиозом?
На Кубани с января 2025 года от укусов клещей пострадали более 3 тысяч человек
19 июня Роспотребнадзор по Краснодарскому краю сообщил, что с начала 2025 года к врачам обратились 3200 человек, пострадавших от укусов клещей. Среди них 1478 детей до 14 лет.
Всего за период было исследовано 11 004 клеща, снятых с людей и объектов внешней среды. Из 1930 клещей, находившихся на людях, в 13,1% выявили боррелиоз (инфекционное заболевание).
По данным инстанции, в сравнении с аналогичным периодом 2024 года число обращений в медицинские учреждения от укусов клещей снизилось на 17,1%.
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Роспотребнадзор отметил, что в регионе продолжаются обработки территорий от клещей. На данный момент обработано более 2577 га, из которых более 452 га — в оздоровительных учреждениях.
Власти напомнили о правилах безопасности на природе:
- не забывайте о мерах профилактики укусов клещей;
- одевайтесь, закрывая открытые участки тела, голову;
- осматривайте домашних животных;
- применяйте средства, отпугивающие клещей.
Клещей можно сдать на исследование в специальные пункты. В Краснодаре пункт расположен по улице Гоголя, 56/1. Клещей принимают по будням с 08:00 до 19:00, в выходные и праздничные дни с 09:00 до 19:00.
Также пункты есть в разных районах Краснодарского края. Адреса можно узнать по ссылке.
Как писали Юга.ру, в Краснодарском крае сезон клещей начался в апреле.