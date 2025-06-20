В Краснодарском крае с начала года от укусов клещей пострадали 3,2 тыс. человек. Сколько насекомых заражены боррелиозом?

На Кубани с января 2025 года от укусов клещей пострадали более 3 тысяч человек

19 июня Роспотребнадзор по Краснодарскому краю сообщил, что с начала 2025 года к врачам обратились 3200 человек, пострадавших от укусов клещей. Среди них 1478 детей до 14 лет.

Всего за период было исследовано 11 004 клеща, снятых с людей и объектов внешней среды. Из 1930 клещей, находившихся на людях, в 13,1% выявили боррелиоз (инфекционное заболевание).

По данным инстанции, в сравнении с аналогичным периодом 2024 года число обращений в медицинские учреждения от укусов клещей снизилось на 17,1%.