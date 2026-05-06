ГК ТОЧНО открыла продажи в четырех литерах ЖК «Родные Просторы» в Краснодаре
Девелопер ТОЧНО (владелец — бизнесмен Николай Амосов) запустил продажи 1616 лотов комфорт-класса в микрорайоне, который войдет в агломерацию «Новый Краснодар»
«Родные Просторы» — это микрорайон на 44 га, где уже построено 18 домов из 29, работает парк семейного отдыха — на 9 га разместились детский игровой городок, скейт-парк, велодорожки, зона для йоги и пилатеса, площадь с контактным фонтаном, зона для выгула домашних питомцев и арт-объекты для фотосессий. В парке ГК ТОЧНО регулярно проводит праздники для жителей.
В микрорайоне функционирует школа на 3 тыс. учеников, которую по итогам 2023 года признали лучшим социальным объектом Краснодарского края. Работают детские сады «Веснушки» и «Ладушки» — каждый на 250 мест. Также готовится к передаче муниципалитету самый большой в городе детский сад «Топотушки» на 380 мест.
Помимо этого, в начале 2026 года в микрорайоне открыли храм Святых Первоверховных апостолов Петра и Павла с монохромной росписью.
Также в «Родных Просторах» появится поликлиника для взрослых и детей на 200 посещений в смену. Откроется и «Balance Родные Просторы» — фитнес-клуб с акватермальным комплексом и всесезонным открытым бассейном.
Проект «Родные Просторы» реализуют в центре будущей агломерации «Новый Краснодар» в восточной части города. В будущем сюда планируют перенести деловой и административный центр, открыть филиалы крупнейших вузов, студенческий кампус, три театра, конгресс-холл, парки, спортивные комплексы и медицинский кластер с онкоцентром.
По прогнозам экспертов, по мере развития этой территории ее инвестиционная привлекательность увеличится на 30%, а спрос на жилье с собственной инфраструктурой будет только расти.
Сейчас у ГК ТОЧНО действуют различные программы на покупку квартир в ЖК «Родные Просторы»: можно выбрать комфортный формат сделки без лишней финансовой нагрузки. Сдать литеры 16, 17, 18 и 19, в которых стартовали продажи, планируют во втором квартале 2028 года.