ГК ТОЧНО открыла продажи в четырех литерах ЖК «Родные Просторы» в Краснодаре

Реклама
Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото предоставлено пресс-службой ГК ТОЧНО
    © Фото предоставлено пресс-службой ГК ТОЧНО

Девелопер ТОЧНО (владелец — бизнесмен Николай Амосов) запустил продажи 1616 лотов комфорт-класса в микрорайоне, который войдет в агломерацию «Новый Краснодар»

«Родные Просторы» — это микрорайон на 44 га, где уже построено 18 домов из 29, работает парк семейного отдыха — на 9 га разместились детский игровой городок, скейт-парк, велодорожки, зона для йоги и пилатеса, площадь с контактным фонтаном, зона для выгула домашних питомцев и арт-объекты для фотосессий. В парке ГК ТОЧНО регулярно проводит праздники для жителей.

В микрорайоне функционирует школа на 3 тыс. учеников, которую по итогам 2023 года признали лучшим социальным объектом Краснодарского края. Работают детские сады «Веснушки» и «Ладушки» — каждый на 250 мест. Также готовится к передаче муниципалитету самый большой в городе детский сад «Топотушки» на 380 мест.

Помимо этого, в начале 2026 года в микрорайоне открыли храм Святых Первоверховных апостолов Петра и Павла с монохромной росписью.

Также в «Родных Просторах» появится поликлиника для взрослых и детей на 200 посещений в смену. Откроется и «Balance Родные Просторы» — фитнес-клуб с акватермальным комплексом и всесезонным открытым бассейном.

Читайте также:

Проект «Родные Просторы» реализуют в центре будущей агломерации «Новый Краснодар» в восточной части города. В будущем сюда планируют перенести деловой и административный центр, открыть филиалы крупнейших вузов, студенческий кампус, три театра, конгресс-холл, парки, спортивные комплексы и медицинский кластер с онкоцентром.

По прогнозам экспертов, по мере развития этой территории ее инвестиционная привлекательность увеличится на 30%, а спрос на жилье с собственной инфраструктурой будет только расти.

  • © Фото предоставлено пресс-службой ГК ТОЧНО
    © Фото предоставлено пресс-службой ГК ТОЧНО
  • © Фото предоставлено пресс-службой ГК ТОЧНО
    © Фото предоставлено пресс-службой ГК ТОЧНО

Сейчас у ГК ТОЧНО действуют различные программы на покупку квартир в ЖК «Родные Просторы»: можно выбрать комфортный формат сделки без лишней финансовой нагрузки. Сдать литеры 16, 17, 18 и 19, в которых стартовали продажи, планируют во втором квартале 2028 года.

Как писали Юга.ру, ГК ТОЧНО оснастит проекты флагманскими лифтами Meteor.

МКР «Родные Просторы» — застройщик ООО СЗ Югстройимпериал. Бренд ТОЧНО.

С проектной декларацией можно ознакомиться на сайте.

Благоустройство ГК ТОЧНО Жилье Инфраструктура Краснодар Недвижимость Строительство

Новости

В Краснодаре волонтеры восстановят старинный дом, который едва не снесли. Как принять участие?
Министра здравоохранения Кубани не лишили звания почетного гражданина Краснодара
«Фейковая демократия». В Ставрополье директор школы просил у детей коды от «Госуслуг» для голосования за благоустройство
Даже из «белого списка»: в Ростовской области могут полностью приостановить работу сервисов связи
16 к 1. Разрыв между богатыми и бедными на Кубани достиг максимума за 10 лет
Рост терроризма, экстремизма и коррупции. Бастрыкин подвел итоги работы следователей ЮФО на совещании в Краснодаре

Лента новостей

Реклама на сайте