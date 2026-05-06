ГК ТОЧНО открыла продажи в четырех литерах ЖК «Родные Просторы» в Краснодаре

«Родные Просторы» — это микрорайон на 44 га, где уже построено 18 домов из 29, работает парк семейного отдыха — на 9 га разместились детский игровой городок, скейт-парк, велодорожки, зона для йоги и пилатеса, площадь с контактным фонтаном, зона для выгула домашних питомцев и арт-объекты для фотосессий. В парке ГК ТОЧНО регулярно проводит праздники для жителей.



В микрорайоне функционирует школа на 3 тыс. учеников, которую по итогам 2023 года признали лучшим социальным объектом Краснодарского края. Работают детские сады «Веснушки» и «Ладушки» — каждый на 250 мест. Также готовится к передаче муниципалитету самый большой в городе детский сад «Топотушки» на 380 мест.

Помимо этого, в начале 2026 года в микрорайоне открыли храм Святых Первоверховных апостолов Петра и Павла с монохромной росписью.



Также в «Родных Просторах» появится поликлиника для взрослых и детей на 200 посещений в смену. Откроется и «Balance Родные Просторы» — фитнес-клуб с акватермальным комплексом и всесезонным открытым бассейном.