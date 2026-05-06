В Краснодаре пройдет писательский пленэр. Что это такое и как записаться?

Краснодарцев приглашают на писательский пленэр. Участники будут много ходить, наблюдать и фиксировать происходящее (16+)

Образовательный проект «Новая жизнь» анонсировал на 10 мая писательский пленэр. Участники будут ходить по городу и фиксировать происходящее вокруг в планшеты, ноутбуки или блокноты.

«Наша цель — набраться впечатлений, зафиксировать живые сцены, обычные и необычные, набросать некоторое количество эскизов — и для тренировки, и как основу будущих произведений», — рассказали организаторы.