В Краснодаре пройдет писательский пленэр. Что это такое и как записаться?
Образовательный проект «Новая жизнь» анонсировал на 10 мая писательский пленэр. Участники будут ходить по городу и фиксировать происходящее вокруг в планшеты, ноутбуки или блокноты.
«Наша цель — набраться впечатлений, зафиксировать живые сцены, обычные и необычные, набросать некоторое количество эскизов — и для тренировки, и как основу будущих произведений», — рассказали организаторы.
Вместе с куратором Еленой Хомухиной участники посетят природную, индустриальную, историческую и социальную локации. Группа будет останавливаться на перекусить и что-то выпить, записать увиденное и поделиться впечатлениями от происходящего.
Писательский пленэр состоится 10 мая с 12:00 до 16:00. Место старта — на улице Коммунаров, 58 (книжный магазин «Чарли»). Стоимость участия — 600 рублей.
