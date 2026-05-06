В Краснодаре пройдет писательский пленэр. Что это такое и как записаться?

  © Фото prostooleh, сайт magnific.com
Краснодарцев приглашают на писательский пленэр. Участники будут много ходить, наблюдать и фиксировать происходящее (16+)

Образовательный проект «Новая жизнь» анонсировал на 10 мая писательский пленэр. Участники будут ходить по городу и фиксировать происходящее вокруг в планшеты, ноутбуки или блокноты.

«Наша цель — набраться впечатлений, зафиксировать живые сцены, обычные и необычные, набросать некоторое количество эскизов — и для тренировки, и как основу будущих произведений», — рассказали организаторы. 

Вместе с куратором Еленой Хомухиной участники посетят природную, индустриальную, историческую и социальную локации. Группа будет останавливаться на перекусить и что-то выпить, записать увиденное и поделиться впечатлениями от происходящего.

Писательский пленэр состоится 10 мая с 12:00 до 16:00. Место старта — на улице Коммунаров, 58 (книжный магазин «Чарли»). Стоимость участия — 600 рублей.

Как писали Юга.ру, 7 мая в Краснодаре состоится просмотр и обсуждение с критиком триллера «Разговор» 1974 года.

