В Краснодаре волонтеры восстановят старинный дом, который едва не снесли. Как принять участие?

  © Фото Марии Журавлевой, Юга.ру
В Краснодаре волонтеры «Том Сойер Феста» восстановят фасад старинного дома на углу Кирова и Горького, который жителям удалось спасти от сноса

27 апреля телеграм-канал движения «Том Сойер Фест Краснодар» сообщил, что в 2026 году волонтеры займутся восстановлением фасада исторического здания на улице Кирова, 89, расположенного рядом со школой № 19.

По словам организаторов, еще в декабре 2025 года из-за трещины в пристройке дом признали аварийным и приговорили к сносу. Однако инициативная группа жителей старого фонда обратилась в суд и смогла добиться отмены этого решения.

Что планируют сделать активисты:

  • отмыть фасад и очистить старинный кирпич;
  • восполнить утраченные элементы кладки и обновить швы;
  • отремонтировать и покрасить надкрылечник, заменить на нем кровлю;
  • привести в порядок башенки, двери и ставни-жалюзи;
  • заменить водостоки и переложить цокольные проемы.

Как принять участие?

10 мая организаторы приглашают всех желающих познакомиться с проектом и приложить руку к преображению здания. В программе: вводная лекция о «Том Сойер Фесте», первая работа на фасаде и чаепитие. Мероприятие начнется в 11:00 по адресу: улица Кирова, 89.

«Том Сойер Фест» — фестиваль по восстановлению исторической среды, преимущественно дореволюционной. Движение запустил историк Андрей Кочетков в 2015 году в Самаре. Фестиваль проходит в 60 городах и селах РФ и несколько лет назад появился в Краснодаре.

«Том Сойер Фест» существует благодаря спонсорам, частным пожертвованиям, президентским грантам и благотворительным архитектурным фондам.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре приостановили реставрацию дома Пятковой — здания, где начиналась история музея Коваленко.

