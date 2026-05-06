Министра здравоохранения Кубани не лишили звания почетного гражданина Краснодара

Евгения Филиппова не стали лишать звания «Почетный гражданин Краснодара». Чиновник находится в СИЗО по обвинению в мошенничестве

Напомним, в январе в кабинете министра здравоохранения Кубани Евгения Филиппова прошли обыски. В марте чиновника арестовали по подозрению в мошенничестве.

6 мая журналист Андрей Кошик сообщил , что Городская дума Краснодара не видит оснований для лишения министра здравоохранения Краснодарского края Евгения Филиппова звания «Почетный гражданин». Такое решение приняли в комитете по вопросам местного самоуправления. Об этом рассказал источник, знакомый с ситуацией в мэрии.

Как выяснило следствие, министр фиктивно числился в штате Кубанского государственного медицинского университета и получал зарплату. Общая сумма ущерба составила 7 млн 517 тыс. 26 рублей.

Чиновник признал свою вину и в настоящее время находится под стражей в СИЗО. У Филиппова и связанных с ним лиц изъяли незаконно полученные активы на 1 млрд рублей. При этом чиновник все еще занимает свою должность, судя по данным сайта министерства здравоохранения Кубани.

Депутаты Гордумы руководствуются положением о звании «Почетный гражданин города Краснодара». В документе прописаны два основания для лишения титула. Первое — вступление в силу обвинительного приговора суда. Второе — совершение действий, которые нанесли экономический, политический или моральный ущерб жителям Краснодара.

Поскольку в отношении Филиппова пока нет вступившего в законную силу приговора, депутаты сочли, что оснований для лишения звания недостаточно.

Обладатели почетного звания имеют ряд привилегий: компенсация стоимости санаторно-курортного лечения, ежемесячная доплата 25 тыс. рублей, организация похорон за счет городского бюджета, бесплатный проезд в общественном транспорте.