Даже из «белого списка»: в Ростовской области могут полностью приостановить работу сервисов связи

5 мая пресс-служба правительства Ростовской области в комментариях в телеграм-канале губернатора Юрия Слюсаря сообщила , что в регионе могут полностью приостановить оказание услуг связи. Под ограничения рискуют попасть даже ресурсы, включенные в так называемый «белый список». «По решениям регулятора возможно полное отключение услуг связи, в том числе ограничение работы сервисов, включенных в «белый список», — пояснили в пресс-службе.

При этом власти не уточнили, идет ли речь исключительно о мобильном интернете или ограничения могут затронуть и проводную связь.



В правительстве отметили, что подобные меры зависят от решений регулятора и продиктованы вопросами безопасности. Связь полностью восстановят только «при отсутствии опасности для жителей».



Отметим, что с начала мая жители Ростовской области снова стали жаловаться на отключение мобильного интернета, а также на проблемы с доступом к ресурсам из «белого списка». Власти заявили, что ограничения необходимы для безопасности граждан. Кроме того, «Сбер» начал отправлять ростовчанам сообщения, в которых сказано, что в приложение будет сложно зайти с 5 по 9 мая из-за ограничений связи.



Напомним, что жителей Краснодарского края тоже предупредили о перебоях в работе связи, банкоматов и онлайн-банков с 5 по 9 мая.