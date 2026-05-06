Даже из «белого списка»: в Ростовской области могут полностью приостановить работу сервисов связи

Ростовская область

Распечатать

  • © Фото freepik, сайт freepik.com
    © Фото freepik, сайт freepik.com

Власти Ростовской области допустили полное отключение связи из-за угроз безопасности

5 мая пресс-служба правительства Ростовской области в комментариях в телеграм-канале губернатора Юрия Слюсаря сообщила, что в регионе могут полностью приостановить оказание услуг связи. Под ограничения рискуют попасть даже ресурсы, включенные в так называемый «белый список».

«По решениям регулятора возможно полное отключение услуг связи, в том числе ограничение работы сервисов, включенных в «белый список», — пояснили в пресс-службе.

Кибердружины и медиапатрули:

При этом власти не уточнили, идет ли речь исключительно о мобильном интернете или ограничения могут затронуть и проводную связь.

В правительстве отметили, что подобные меры зависят от решений регулятора и продиктованы вопросами безопасности. Связь полностью восстановят только «при отсутствии опасности для жителей».

Отметим, что с начала мая жители Ростовской области снова стали жаловаться на отключение мобильного интернета, а также на проблемы с доступом к ресурсам из «белого списка». Власти заявили, что ограничения необходимы для безопасности граждан. Кроме того, «Сбер» начал отправлять ростовчанам сообщения, в которых сказано, что в приложение будет сложно зайти с 5 по 9 мая из-за ограничений связи.

Напомним, что жителей Краснодарского края тоже предупредили о перебоях в работе связи, банкоматов и онлайн-банков с 5 по 9 мая.

Как писали Юга.ру, в РПЦ призвали россиян думать о бессмертии души во время отключений интернета.

Безопасность День Победы Интернет Мобильная связь Ростов-на-Дону Ростовская область СВО Связь

Новости

В Краснодаре волонтеры восстановят старинный дом, который едва не снесли. Как принять участие?
Министра здравоохранения Кубани не лишили звания почетного гражданина Краснодара
«Фейковая демократия». В Ставрополье директор школы просил у детей коды от «Госуслуг» для голосования за благоустройство
Даже из «белого списка»: в Ростовской области могут полностью приостановить работу сервисов связи
16 к 1. Разрыв между богатыми и бедными на Кубани достиг максимума за 10 лет
Рост терроризма, экстремизма и коррупции. Бастрыкин подвел итоги работы следователей ЮФО на совещании в Краснодаре

Лента новостей

Реклама на сайте