«Фейковая демократия». На Ставрополье директор школы просил у детей коды от «Госуслуг» для голосования за благоустройство
В одной из школ Ставропольского края директор просил третьеклассников показать коды от аккаунтов на «Госуслугах». Так он собирал голоса за благоустройство территории
5 мая глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина сообщила, что директор школы № 26 поселка Ясная Поляна в Ставропольском крае просил детей назвать коды от «Госуслуг».
По словам мамы одной из учениц третьего класса, директор школы пришел к ученикам во время перемены и спросил, кто из них помнит свой номер телефона наизусть. Те, кто ответил положительно, подходили к руководителю организации и диктовали номер. Позже детям на телефон приходили коды подтверждения от учетных записей на «Госуслугах», которые директор просил показать.
При этом мама школьницы заявила, что у некоторых детей даже нет аккаунта на сервисе, а письменное или устное разрешение родителей на использование телефонов учеников и обработку их персональных данных директор не запрашивал. Также он не объяснил школьникам, для чего они называют коды.
Позднее выяснилось, что так дети голосовали за благоустройство территории. Также классный руководитель заявила родителям, что директор «голосовал через свой аккаунт, просто детям приходили коды», однако это технически невозможно. Родители потребовали проверить его действия на законность.
«Родители школьников из разных регионов должны быть в курсе, что аналогичный абсурд с голосованиями происходит и в других школах. Вообще нам на каждом шагу говорят, что код от «Госуслуг» просят только мошенники. Но как быть в этом случае? Хорошо, конечно, что хотя бы не доверенность на продажу квартиры оформил», — написала Екатерина Мизулина.
В тот же день учитель из Санкт-Петербурга Михаил Богданов в своем телеграм-канале объяснил, почему могла произойти такая ситуация, и ответил на публикацию Екатерины Мизулиной. По его словам, некоторых директоров школ «загнали в угол, чтобы проголосовать за благоустройство территорий».
«Причина — в идиотском законе, требующем при распределении муниципальных средств на благоустройство получать результаты голосования жителей. Сейчас идет эта кампания по всей стране. И с директоров школ их работодатель под угрозой увольнения требует обеспечить голоса. Вот и становится директор жуликом, чтобы не уволили», — объяснил Богданов.
Учитель также подчеркнул, что в школе, где он работает, происходит подобная ситуация — учеников и преподавателей уговаривают проголосовать.
«Правда, без подлога, но настоятельно просим всех помочь, чтобы директора не наказали рублем или, хуже того, не уволили. Но, конечно, надо отменять эту норму закона, эту фейковую демократию на муниципальном уровне. Но кому до этого есть дело?» — подытожил Богданов.
