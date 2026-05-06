В Краснодаре онкобольные ночами стоят в очереди в диспансер. Что ответили в медучреждении?

5 мая телеграм-канал «Туподар Краснодар» опубликовал видео, снятое около местного клинического онкологического диспансера № 1 на улице Димитрова, 146. Авторка ролика рассказала, что люди дежурят под забором клиники всю ночь, чтобы попасть туда к утру.

У нее болен отец. По словам женщины, ее семья наблюдает такую ситуацию уже два года. Людям приходится занимать очередь ночью, чтобы пройти все обследования и попасть на химиотерапию.

Она направляла жалобу в краевой Минздрав. Ей перезвонили из онкодиспансера и заявили, что информация об очередях — неправда.

«Это не единичный случай. Как мне сказала администрация больницы: такого быть не может, чтобы люди занимали очередь с трех ночи, я все придумываю. В 03:20 мы были 11-ми», — заявила авторка ролика.