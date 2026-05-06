В Краснодаре онкобольные ночами стоят в очереди в диспансер. Что ответили в медучреждении?
Краснодарцы ночью дежурят под забором местного онкодиспансера, чтобы утром попасть на процедуры
5 мая телеграм-канал «Туподар Краснодар» опубликовал видео, снятое около местного клинического онкологического диспансера № 1 на улице Димитрова, 146. Авторка ролика рассказала, что люди дежурят под забором клиники всю ночь, чтобы попасть туда к утру.
У нее болен отец. По словам женщины, ее семья наблюдает такую ситуацию уже два года. Людям приходится занимать очередь ночью, чтобы пройти все обследования и попасть на химиотерапию.
Она направляла жалобу в краевой Минздрав. Ей перезвонили из онкодиспансера и заявили, что информация об очередях — неправда.
«Это не единичный случай. Как мне сказала администрация больницы: такого быть не может, чтобы люди занимали очередь с трех ночи, я все придумываю. В 03:20 мы были 11-ми», — заявила авторка ролика.
В комментариях к посту люди возмутились происходящим на видео. Приводим некоторые отзывы:
- «Возмутительно все это. Почему главная больница для простых людей ужасна как по качеству лечения, так и по отношению?»
- «Что за жесть. Настоящий ад».
- «Диспансер просто не в состоянии обслуживать такое большое количество пациентов со всего края. Даже парковки нет для приезжих».
- «28 лет назад было так же. Мама еще была жива. К сожалению, ничего не произошло. Зато выделяют деньги на брокировки VPN».
- «Здоровый среднестатистический краснодарец должнен возмущаться и не мириться с таким положением дел. Онкологию дома не полечишь, а главная городская больница должна быть приличной как с виду, по комфорту, так и вызывать доверие и веру в способность вылечить».
Журналистка Юга.ру смогла дозвониться в отдел организации медицинского обслуживания населения онкодиспансера № 1. Там комментировать ситуацию с очередями отказались, сославшись на «мало ли кто что говорит».
Как писали Юга.ру, в Краснодарском крае оказалась самая высокая в стране смертность от онкологии. В регионе пять и больше лет после установления диагноза живут только 49% пациентов.