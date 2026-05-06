Река Кубань вышла из берегов: стоит ли краснодарцам опасаться наводнения?

Краснодарский край

    Вид на затон с Моста поцелуев, 19 апреля © Фото Александра Гончаренко, Юга.ру

Краснодарская метеоролог заявила, что резкий подъем уровня воды в реке Кубань пошел на спад и не угрожает городу наводнением

В конце апреля редактор Юга.ру обратил внимание на резкий подъем уровня воды в реке Кубани в Краснодаре и Адыгее. В некоторых местах вода поднялась настолько высоко, что полностью затопила береговую линию, не оставив даже привычной кромки суши. Для городской черты это редкое и тревожное явление — особенно на фоне недавнего разрушительного наводнения в Дагестане.

Ситуацию подогрели и недавние инциденты в регионе. 24 апреля в Горячем Ключе завыли сирены ГОЧС. Тогда экстренные службы предупреждали население о критическом подъеме уровня воды в реке Псекупс, которая является левым притоком Кубани. А 26 апреля из-за паводков в Белореченском районе затопило 236 придомовых территорий. 

    Левый берег Кубани в ауле Козет, 29 апреля © Фото Александра Гончаренко, Юга.ру
6 мая заместитель начальника Краснодарского гидрометцентра Светлана Попова сообщила Юга.ру, что ситуация находится под контролем и не грозит стихийным бедствием.

«Все в порядке, сейчас уровень всех рек уже идет на спад, поэтому опасаться наводнений не стоит», — прокомментировала она.

Попова отметила, что пик паводка позади и в ближайшие дни река вернется в свое привычное русло. Угрозы подтопления жилых домов в Краснодаре на данный момент нет.

Несмотря на заявление синоптика, уровень воды в городе держится на пиковой отметке уже несколько недель — с середины апреля по 6 мая.

Ранее в МЧС предупреждали, что с конца апреля по начало мая в Краснодаре и еще шести районах Кубани реки могут выйти из берегов из-за сброса воды из Краснодарского водохранилища. Жителей призывали подготовиться к эвакуации.

Как писали Юга.ру, на реконструкцию Краснодарского водохранилища направят больше 5,3 млрд рублей.

