Власти Туапсе опубликовали список убежищ спустя три недели после начала атак БПЛА
Администрация Туапсе обнародовала список из 186 подземных укрытий на случай воздушных атак
4 мая администрация Туапсинского округа опубликовала «сведения о заглубленных помещениях и других подземных сооружениях» — список убежищ. Для горожан и жителей поселков подготовлено 186 укрытий.
В качестве защитных сооружений задействованы подвальные помещения многоквартирных домов. Суммарная вместимость всех убежищ составляет 42 тыс. 969 мест. При этом официальная численность населения Туапсинского округа насчитывает около 124 тыс. жителей.
Самое вместительное укрытие расположено в доме на улице Армавирской, 10А — оно рассчитано на 1736 человек. Второе по величине убежище находится на улице Судоремонтников, 64 и способно вместить 1140 человек. Подвал в поселке Джубга на Новороссийском шоссе, 13, может принять 1000 человек.
Уточняется, что в 172 из 186 помещений есть стационарное освещение.
Напомним, Туапсинский НПЗ и морской терминал «Роснефти» четырежды за полмесяца подверглись атакам БПЛА — 16, 20, 28 апреля и 1 мая. В результате на объектах возникали пожары. Жителей улиц Кошкина, Пушкина и прилегающих переулков эвакуировали, в школах отменяли занятия, а детсады закрывали.
Также в результате первых атак нефтепродукты попали в реку Туапсе, а оттуда перелились в Черное море. Пятно растянулось на 10 тыс. кв. километров. Позже на побережье начали находить замазученных птиц и мертвых дельфинов.
Как писали Юга.ру, в ноябре 2025 года жители Новороссийска пожаловались на состояние укрытий и их отсутствие.