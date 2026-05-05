Власти Туапсе опубликовали список убежищ спустя три недели после начала атак БПЛА

В качестве защитных сооружений задействованы подвальные помещения многоквартирных домов. Суммарная вместимость всех убежищ составляет 42 тыс. 969 мест. При этом официальная численность населения Туапсинского округа насчитывает около 124 тыс. жителей.

4 мая администрация Туапсинского округа опубликовала «сведения о заглубленных помещениях и других подземных сооружениях» — список убежищ. Для горожан и жителей поселков подготовлено 186 укрытий.

Самое вместительное укрытие расположено в доме на улице Армавирской, 10А — оно рассчитано на 1736 человек. Второе по величине убежище находится на улице Судоремонтников, 64 и способно вместить 1140 человек. Подвал в поселке Джубга на Новороссийском шоссе, 13, может принять 1000 человек.

Уточняется, что в 172 из 186 помещений есть стационарное освещение.

Напомним, Туапсинский НПЗ и морской терминал «Роснефти» четырежды за полмесяца подверглись атакам БПЛА — 16, 20, 28 апреля и 1 мая. В результате на объектах возникали пожары. Жителей улиц Кошкина, Пушкина и прилегающих переулков эвакуировали, в школах отменяли занятия, а детсады закрывали.



Также в результате первых атак нефтепродукты попали в реку Туапсе, а оттуда перелились в Черное море. Пятно растянулось на 10 тыс. кв. километров. Позже на побережье начали находить замазученных птиц и мертвых дельфинов.