На реконструкцию Краснодарского водохранилища направят больше 5,3 млрд рублей

Стало известно, как будут модернизировать искусственное море в Краснодаре

В проектной документации указано, что реконструкция водохранилища включает в себя проведение пусконаладочных работ, комплексное тестирование и опробование оборудования. Процесс разбили на два основных этапа. Первым запланированы проектно-изыскательские работы, которые должны быть завершены до 1 сентября 2027 года. Второй этап — непосредственно строительно-монтажные работы. Их планируют закончить до 30 октября 2030-го.

20 апреля «Центррегионводхоз» разместил на сайте госзакупок информацию о поиске подрядной организации для реконструкции Краснодарского водохранилища. Цена контракта составляет 5 млрд 342 тыс. 112 рублей.

Напомним, в июне 2025 года стало известно, что в начале 2026-го Федеральное агентство водных ресурсов РФ приступит к разработке проектно-сметной документации по реконструкции Краснодарского водохранилища. Необходимость модернизации продиктована потребностью в стабилизации и улучшении как технических, так и экологических параметров водного объекта.

В рамках проекта запланирована масштабная расчистка самого водоема и русел впадающих в него рек — Белой и Кубани. Специалистам предстоит убрать древесный хлам и различный мусор с акватории общей площадью 161,7 гектара, а также удалить водную растительность на площади 146,5 гектара.

На эти цели собирались направить больше 63,7 млн рублей. Разработка проектной документации должна была пройти в течение 2025 года, а к реализации планировалось приступить в 2026-м.

Краснодарское водохранилище ввели в эксплуатацию в 1975 году. Оно играет критически важную роль: защищает от наводнений территории общей площадью 600 тыс. гектаров и обеспечивает возможность орошения 270 тыс. гектаров сельскохозяйственных земель.

Однако у водохранилища есть серьезная проблема — активное заиливание, которое негативно сказывается на экологии, сельском хозяйстве и инфраструктуре региона. По данным секретаря комитета по вопросам аграрной политики и потребительского рынка Игоря Лобача, текущая заиленность составляет 15%.