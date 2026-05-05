Когда придет тепло на Кубань и закончатся дожди? Узнали прогноз
Синоптик рассказал, когда ожидается потепление в Краснодаре и крае
5 мая ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил, что в Краснодаре и крае на погоду продолжает влиять циклон. Однако он начинает ослабевать. Это значит, что дожди станут менее сильными и более локальными, а температура воздуха начнет расти.
По данным краевого гидрометцентра, днем 5 мая в Краснодаре ожидается 14–16 °C, ночью — до 9 °C. Порывы ветра — до 3–8 м/с. Прогнозируется дождь, местами ливень в сочетании с грозой.
В крае также ожидается пасмурная дождливая погода. Днем — 11–16 °C, ночью — 5–10 °C. В горах днем — 3–8 °C, а ночью еще сохраняется минусовая температура — прогнозируется до -1 °C.
«Циклоническая депрессия»:
Однако уже 6 мая начнется потепление. В Краснодаре и крае осадки не ожидаются, будет облачно, возможен туман. Днем воздух прогреется до 19–21 °C, а ночью температура составит 6–9 °C.
По данным сервиса «Яндекс Погода», после 6 мая температура воздуха будет только повышаться — до 14 мая ожидается от 20 до 27 °C.
Как писали Юга.ру, 4 мая в Новороссийске сильный ветер повалил деревья, светофоры и дорожные знаки.