Когда придет тепло на Кубань и закончатся дожди? Узнали прогноз

Синоптик рассказал, когда ожидается потепление в Краснодаре и крае

5 мая ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил, что в Краснодаре и крае на погоду продолжает влиять циклон. Однако он начинает ослабевать. Это значит, что дожди станут менее сильными и более локальными, а температура воздуха начнет расти.

По данным краевого гидрометцентра, днем 5 мая в Краснодаре ожидается 14–16 °C, ночью — до 9 °C. Порывы ветра — до 3–8 м/с. Прогнозируется дождь, местами ливень в сочетании с грозой.

В крае также ожидается пасмурная дождливая погода. Днем — 11–16 °C, ночью — 5–10 °C. В горах днем — 3–8 °C, а ночью еще сохраняется минусовая температура — прогнозируется до -1 °C.