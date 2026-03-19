«Добровольческие сборы». В Новороссийске родителям предложили купить бронепленку на школьные окна для защиты от БПЛА

Краснодарский край

  © Фото Wokandapix с сайта pixabay.com
    © Фото Wokandapix с сайта pixabay.com

Власти Новороссийска заявили, что окна всех школ и детсадов оснащены пленкой от БПЛА. Жители утверждают обратное и жалуются на сборы денег

15 марта жительница Новороссийска сообщила под постом мэра Андрея Кравченко, что после атаки БПЛА пострадали окна в трех детских садах, так как на них не было бронированной пленки. 16 марта в управлении образования женщине ответили, что во всех учебных заведениях предусмотрены укрытия, а там, где нет глухих помещений, окна покрыты бронепленкой.

Под постами в телеграм-канале управления образования Новороссийска жители стали жаловаться, что в некоторых школах на защитную пленку с родителей собирали деньги, хотя это муниципальные учреждения, а не частные.

Собрали комментарии:

  • «Знаю, что в нескольких школах родители сами скидывались на пленку. В 22-й делали за счет попечительских сборов, которые родители ежегодно платят».
  • «Нет пленки ни в одной из школ. Только предлагают сборы с родителей. Уже надоело. Мы не в частные школы водим детей. Почему школы не оборудованы как положено? Мест не хватает для детей в убежище».
  • «Безопасность детей должна стоять на первом месте. Только не перекладывайте это на плечи родительского комитета и его принудительную благотворительность. И не говорите, что нет финансирования. Изыщите, это первая необходимость».

18 марта портал «Раньше всех Новороссийск» попытался узнать у властей, за чей счет была приобретена бронепленка, кто занимался ее выбором и установкой и как оценивается ее эффективность. Однако ответа не последовало.

В управлении ГО и ЧС сообщили СМИ, что образовательные учреждения не обращались за консультацией по выбору бронепленки.

Редакция «Осторожно, Новороссийск!» сообщила, что бронепленка в школах Новороссийска отсутствует:

«На словах защита есть. На практике родители ее не видят и собирают деньги сами».

СМИ выяснили, что рыночная стоимость бронепленки с установкой варьируется от 900 до 1850 рублей за кв. м. Таким образом, для остекления около 1000 кв. м потребуется почти 60 млн рублей. В случае с большими окнами сумма может превышать 70 млн.

«Если бронирующая пленка действительно установлена, где контракты, суммы и список школ? А если ее нет, зачем говорить, что школы защищены?», — отметили в издании.

Как писали Юга.ру, 19 марта в Прикубанском округе Краснодара обломки сбитых БПЛА повредили окна и автомобили.

