Губернатор Кубани назначил нового министра ГО и ЧС . Предыдущего обвиняют в превышении полномочий

Краснодарский край

    Станислав Камерный © Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Губернатор Кондратьев назначил нового министра ГО и ЧС Краснодарского края

5 мая губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев подписал распоряжение о назначении Станислава Камерного на пост министра гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций региона.

Станислав Камерный родился в 1992 году в Краснодаре. Окончил КубГУ по специальности «инженер», а затем там же получил степень магистра по направлению «юриспруденция».

С 2019 по 2023 год он работал в краевом ведомстве по делам гражданской обороны и ЧС в отделе государственного надзора в сфере защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. С августа 2023 года по июль 2024-го Камерный был заместителем начальника управления инженерной инфраструктуры топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства.

С июля 2024 года Камерный исполнял обязанности заместителя министра ГО и ЧС Краснодарского края. В его ведении находилось развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город», а также внедрение автоматизированных систем, обеспечивающих безопасность населения на всей территории региона.

Напомним, в феврале предыдущего министра ГО и ЧС Сергея Штрикова арестовали за превышение полномочий (ст. 286 УК РФ). На этой должности он находился шесть лет.

Как писали Юга.ру, за первые три месяца 2026 года ущерб от экономических преступлений в Краснодарском крае достиг 2,4 млрд рублей.

Как попасть в Японский сад в Краснодаре без очереди
«Мазут под коврик»
В Сочинском нацпарке на территории горных курортов ввели плату за посещение
