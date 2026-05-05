Губернатор Кубани назначил нового министра ГО и ЧС . Предыдущего обвиняют в превышении полномочий

Станислав Камерный родился в 1992 году в Краснодаре. Окончил КубГУ по специальности «инженер», а затем там же получил степень магистра по направлению «юриспруденция».

С 2019 по 2023 год он работал в краевом ведомстве по делам гражданской обороны и ЧС в отделе государственного надзора в сфере защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. С августа 2023 года по июль 2024-го Камерный был заместителем начальника управления инженерной инфраструктуры топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства.

С июля 2024 года Камерный исполнял обязанности заместителя министра ГО и ЧС Краснодарского края. В его ведении находилось развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город», а также внедрение автоматизированных систем, обеспечивающих безопасность населения на всей территории региона.

Напомним, в феврале предыдущего министра ГО и ЧС Сергея Штрикова арестовали за превышение полномочий (ст. 286 УК РФ). На этой должности он находился шесть лет.