«Опасно находиться и без атаки». Жители Новороссийска пожаловались на состояние укрытий и их отсутствие

В Новороссийске в ночь атаки БПЛА опубликовали списки укрытий. Но жители их не нашли

26 ноября «Новороссийский рабочий» сообщил , что во время атаки БПЛА жители Новороссийска не смогли найти опубликованные мэрией укрытия. Как рассказали горожане, на многих адресах, которые указаны в списках, не оказалось убежищ. Среди них — Суворовская, 39/49, Карла Маркса, 2, Губернского, 52. Также на улице Мира, 49 в качестве укрытия был указан подвал, но его в доме не обнаружили, а в подвале на улице Рубина, 3 не сделали обещанный ремонт.

По словам жильцов ЖК «Парковый» Приморского района, в корпусе № 93 «не раз трубы рвало, вонища, там опасно находиться и без атаки». На затопленные подвалы пожаловались и другие горожане.

Помимо этого, по адресу Анапское Шоссе, 62 висел замок, а на Анапском Шоссе, 66 был мокрый подвал с крысами.

Жительница Новороссийска поделилась видео с подвалом на улице Видова, 160. На кадрах видны ступеньки, заваленные мусором, и дверь, закрытая на замок.

От властей Новороссийска никаких комментариев по этому поводу не последовало.

Напомним, что ночью 25 ноября Краснодарский край подвергся одной из самых долгих атак БПЛА. В результате пострадали девять жителей региона, больше всего — в Новороссийске. Восемь из них госпитализировали.



Также дроны повредили здание нефтяного терминала в Новороссийске. Городские власти рассказали и о других последствиях атаки беспилотников.