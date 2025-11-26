«Опасно находиться и без атаки». Жители Новороссийска пожаловались на состояние укрытий и их отсутствие
В Новороссийске в ночь атаки БПЛА опубликовали списки укрытий. Но жители их не нашли
26 ноября «Новороссийский рабочий» сообщил, что во время атаки БПЛА жители Новороссийска не смогли найти опубликованные мэрией укрытия. Как рассказали горожане, на многих адресах, которые указаны в списках, не оказалось убежищ. Среди них — Суворовская, 39/49, Карла Маркса, 2, Губернского, 52.
Также на улице Мира, 49 в качестве укрытия был указан подвал, но его в доме не обнаружили, а в подвале на улице Рубина, 3 не сделали обещанный ремонт.
В Сочи появились указатели «Укрытие» на жилых высотках:
По словам жильцов ЖК «Парковый» Приморского района, в корпусе № 93 «не раз трубы рвало, вонища, там опасно находиться и без атаки». На затопленные подвалы пожаловались и другие горожане.
Помимо этого, по адресу Анапское Шоссе, 62 висел замок, а на Анапском Шоссе, 66 был мокрый подвал с крысами.
Жительница Новороссийска поделилась видео с подвалом на улице Видова, 160. На кадрах видны ступеньки, заваленные мусором, и дверь, закрытая на замок.
От властей Новороссийска никаких комментариев по этому поводу не последовало.
Напомним, что ночью 25 ноября Краснодарский край подвергся одной из самых долгих атак БПЛА. В результате пострадали девять жителей региона, больше всего — в Новороссийске. Восемь из них госпитализировали.
Также дроны повредили здание нефтяного терминала в Новороссийске. Городские власти рассказали и о других последствиях атаки беспилотников.
Как писали Юга.ру, российский актер Максим Виторган не смог найти убежище во время беспилотной атаки в Туапсе.
